Kvalitetsadminstratör till kund inom livsmedel
2026-02-23
Vill du arbeta i en central roll med fokus på daglig drift, kvalitet och livsmedelssäkerhet i en producerande verksamhet? Vi söker nu en driven och självgående Kvalitetsadministratör som snabbt kan sätta sig in i arbetet och bli en viktig del av vår kunds kvalitetsteam på ett producerande livsmedelsföretag.
Om rollen
I den här rollen har du fokus på den dagliga driften inom kvalitet och HACCP. Det är en administrativ roll med många kontaktytor. Du blir en viktig länk i kvalitetsarbetet och förväntas ta ägandeskap för dina uppgifter från start.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Praktiskt arbete och uppföljning inom HACCP
• Kvalitetsdokumentation och granskning av specifikationer
• Hantering och uppföljning av produktionsjournaler
Du behöver kunna komma in i arbetet snabbt, skapa dig en helhetsbild och självständigt driva dina uppgifter framåt.
Vi söker dig som har:
• Praktisk erfarenhet av HACCP
• Erfarenhet från livsmedelsbranschen, alternativt läkemedelsindustrin eller liknande
• God förståelse för kvalitetsarbete i reglerad verksamhet
• Erfarenhet av GMP är meriterande
• God digital kompetens och vana att arbeta i olika system
• Förmåga att arbeta med dokumentation på engelska
Om dig
För att lyckas i rollen är du en kommunikativ och prestigelös person som trivs med många kontaktytor och inte är rädd för att ta dialoger med olika funktioner i verksamheten. Du är en "doer" som tar ansvar för dina uppgifter och ser till att det du påbörjar också blir slutfört. Med en strukturerad och noggrann arbetsstil har du förmågan att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och miljöer, skapa dig en helhetsbild och ta ägandeskap för ditt arbete. Du känner dig dessutom bekväm med att arbeta i ett öppet kontorslandskap och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Om uppdraget
Start är omgående och uppdraget är på heltid med planerad löptid till slutet av sommaren. Du blir anställd som konsult och arbetar 100 % på plats hos kunden. Detta är en heltidsroll där du förväntas vara en närvarande och aktiv del av verksamheten och det dagliga kvalitetsarbetet.
Fast lön
