Kvalitets- och utvecklingschef
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen / Chefsjobb / Eskilstuna Visa alla chefsjobb i Eskilstuna
2026-06-25
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Nu har du som har en gedigen erfarenhet av kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling på ledningsnivå möjlighet att arbeta i en förvaltning med utvecklingsdriv. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (AVF) består av flera olika verksamheter som till exempel Komvux, SFI, försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten AMA och Jobbcentrum.
Du leder ett team med 14 kompetenta, drivna och motiverade medarbetare. I gruppen ingår utvecklingsstrateg, kvalitetsutvecklare, verksamhetscontroller, samordnare för frågor inom social hållbarhet, projektledare och administrativ samordnare. I ditt team ingår också FUT-teamet som ansvarar för att utreda och handlägga felaktiga utbetalningar.
Du ingår i förvaltningsledningen tillsammans med förvaltningschef, områdeschef för arbete och försörjning, områdeschef/skolchef för vuxenutbildningen, HR-chef, kommunikationsstrateg och ekonomichef. Vi har ett nära samarbete där vi alla vill delta och bidra till förvaltningens utveckling. Arbetsplatsen ligger centralt i Eskilstuna, med närhet till både buss och tåg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Du leder ditt team som tillsammans med enheterna i kärnverksamheten driver förvaltningens kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Ni är ett viktigt stöd i förvaltningens olika verksamheter. Du samordnar, stöttar och coachar dina medarbetare där samverkan och samarbete är några av nycklarna för framgång.
Med stort fokus på att stärka förvaltningens strategiska kvalitetsarbete leder och driver du förändringsarbete. Du säkerställer att löpande uppföljningar och kontroller utförs samt tar fram underlag som ligger till grund för beslut. I rollen är du föredragande i nämnden, håller i utbildningar och håller oss uppdaterade genom omvärldsspaning. Dessutom representerar du förvaltningen i kommunövergripande processledningsgrupper tillsammans med strateger och andra kvalitets- och utvecklingschefer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett engagemang för kvalitetsarbete och som vill arbeta med utveckling och förändringsledning. Som erfaren chef skapar du förutsättningar för engagemang, trygghet och mod i den verksamheten du leder. Med ditt prestigelösa och utvecklingsorienterade förhållningssätt tar du dig an utmaningar på ett professionellt sätt. Du har lätt för att samarbeta och skapa förtroende, likväl som du arbetar självständigt och kan planera och strukturera ditt arbete. Du har en analytisk förmåga.
Du har flera års aktuell erfarenhet av arbete inom kvalitets- och/eller verksamhetsutveckling. I grunden har du en akademisk utbildning eller annan relevant utbildning. Har du erfarenhet av att driva kvalitets- och utvecklingsarbete i en politisk styrd organisation är det ett stort plus. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i användandet av styrsystem som tex Hypergene. Erfarenhet av arbete med kvalitetssystem inom socialtjänsten ses som meriterande då våra verksamheter styrs av flera olika lagar som till exempel socialtjänstlagen och skollagen. Att hålla utbildningar och presentationer är något du trivs med. Du är pedagogisk och är bra på att formulera dig i tal och skrift på svenska.
Vill du vill vara med och driva spännande kvalitets- och utvecklingsarbete som leder till bättre livsvillkor i Eskilstuna då kan det här vara en roll för dig.
Innan anställning visar du upp ett aktuellt polisregisterutdrag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.
Eskilstuna kommun har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet: https://jobb.eskilstuna.se/personligt-brev
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning. Förvaltningens uppdrag är att leda invånare i Eskilstuna till insatser och utbildning som syftar till att nå egen försörjning. Målet är att alla som kan jobba ska jobba.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261902". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Annika Snickars (ledig 18/6-12/7) annika.snickars@eskilstuna.se 016-710 50 14 Jobbnummer
9978053