Kvalificerad handläggare, vikariat
Älvsbyns Kommun / Administratörsjobb / Älvsbyn
2025-08-13
I Älvsbyns kommun är det nära mellan beslut och verklighet, vi är en levande kommun med framtidsrika visioner, vi är ju Norrbottens pärla! Här kan du gå rakt ut i naturen efter jobbet och hit kommer du enkelt med både tåg, buss och bil när du besökt andra platser. Vi har ett rikt näringsliv och föreningsliv och här hittar du många möjligheter för ditt framtida liv och boende.
Arbetsplatsbeskrivning
Kommunen har mer än 700 medarbetare, din tjänst finns på kansliet och är en del av kommunchefens stab. På Kansliet arbetar vi nära politiken och tjänstepersonerna som leder arbetet. Vi ansvarar för hela kedjan från en ny handling till arkiv samt att bedöma och lämna ut allmänna handlingar. Inom kansliet finns också Kommunikation och Medborgarservice och vi samlar därmed hela cirkeln från Älvsbybornas frågor och idéer, till beslut och vidare till kommunikation om vad som händer. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för varandra och för Älvsbyn, i vardagen och för framtiden.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Som kvalificerad handläggare stöttar du främst politiken, men även kommunchef och andra chefer i handläggning och utredning i relation till det politiska arbetet. Du sammanställer och förbereder ärenden inför politiska beslut och för protokoll samt vägleder vid nämndssammanträden. Du expedierar sedan beslut som påverkar individer, verksamheter och samhället i stort och rättssäkerhet och stringens är viktigt. Till rollen hör också att administrera allmänna val och säkerställa och vidmakthålla en relevant dokumenthantering. Tillsammans med övriga handläggare medverkar du i utvecklingen av kansliets interna processer. Du ansvarar också för ett eller flera fokusområden som fördelas inom verksamheten. Arbetsuppgifter och ansvarsområden kan komma att förändras och utvecklas över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom rättsvetenskap, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation med nämndsadministration och dokumenthantering är meriterande. Kunskap om områdena dataskydd, informationssäkerhet och projektledning är också meriterande. Du har goda kunskaper om lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning. Du har goda IT-kunskaper samt god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har ett strukturerat och metodiskt arbetssätt och kan arbeta självständigt och noggrant. Du har lätt för att samarbeta med andra och för att möta människor med olika bakgrund på ett professionellt sätt. Du trivs med att vägleda och avväga, du är generalist och tillsammans med kollegor och ledning prioriterar du dina dagar och uppgifter på ett balanserat sätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse och som sträcker sig till och med september 2026 med möjlighet till förlängning.
Sista ansökningsdag är 24 augusti 2025.
Varmt välkommen med din ansökan redan nu då vi tillämpar löpande rekrytering.
Lönen är individuell, ange gärna löneanspråk.
Att arbeta i Älvsbyns kommun
Hos oss är varje medarbetare en viktig lagspelare, med stort eget ansvar i ett välkomnande sammanhang. Vi har goda förmåner så som 25-32 dagars semester beroende på din ålder, friskvårdspeng, gratis bad och möjligheter till kompetensutveckling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Kontakt
Kanslichef
Sara Källgarn sara.kallgarn@alvsbyn.se 0929-172 14 Jobbnummer
9456927