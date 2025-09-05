Kurator till sprutbytesmottagningen
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Göteborg Visa alla kuratorjobb i Göteborg
2025-09-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Sprututbytesmottagningen tillhör verksamhetsområde Beroende och arbetar med att utveckla tillgängliga och effektiva arbetssätt för att möta vår målgrupp med låg tröskel till vård.
Mottagningen har öppet måndag-fredag kl. 9-16 och är belägen på Östra sjukhusets område.
Vår målgrupp är personer som injicerar narkotika. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med smittskydd samt främja hälsa och minska de skadeverkningar som narkotikabruk kan medföra. En viktig del av vårt arbete är att motivera till förändring och skapa kontaktvägar till andra vårdgivare och socialtjänst.
Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kuratorer och barnmorskor tillsammans i ett tvärprofessionellt team.
Om arbetet
Som kurator hos oss spelar du en central roll i att motivera patienter till vård och stöd. Du är teamets expert på att samordna och länka patienter till olika stödinsatser, identifiera behov och bidra med din kompetens inom psykosociala frågor.
Du kommer att:
Ansvara för samverkansprocesser kring patienterna
Hålla stöd- och krissamtal med patienter och närstående
Bevaka patienternas rättigheter och planera för fortsatt stöd
En del av din arbetstid kommer att förläggas till beroende öppenvård för att underlätta samarbete och övergångar mellan enheter.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator är meriterande, liksom erfarenhet av arbete inom beroendevård.
För att trivas hos oss ser vi att du är positiv, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du har ett genuint intresse för att arbeta med vår patientgrupp, är nyfiken och vill tillsammans med teamet bidra till att utveckla mottagningens verksamhet. Du har förmåga att både samarbeta och arbeta självständigt samt uppskattar ett omväxlande arbetstempo där flexibilitet är en tillgång.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-09-05Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4753". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Sprututbytesmottagning Kontakt
Vårdenhetschef, Simon Lindguss 070-0823909 Jobbnummer
9493199