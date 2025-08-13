Kurator till Södra skolan i Kalmar
Södra skolan i Kalmar är en fristående grundskola för årskurserna F-9 placerad i centrala Kalmar som startade 2006. Vårt fokusområde är EQ (emotionell intelligens), fotboll och språk som syftar till att alla elever ska bli den bästa versionen av sig själva - kraften kommer inifrån.
Den viktigaste resursen på Södra skolan är pedagoger, elevhälsa och övrig personal. Vi är en stolt organisation som trivs tillsammans, är behöriga, är professionella och fokuserade på att varje elev ska känna sig inkluderad och sedd.
Vi vill nu utöka vårat team med en skolkurator (50%) inriktat mot F-6. Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolkurator för högstadiet. Som kurator bidrar du med psykosocial kompetens på organisations-, grupp- och individnivå. I dina arbetsuppgifter ingår värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, samverka med vårdnadshavare, konsultation med personal och insatser på grupp/klass och individnivå. I arbetsuppgifterna ingår även att göra skolsociala utredningar och bedömningar, utredning och dokumentation och uppföljning av elevs frånvaro. Du samverkar också med externa aktörer såsom socialtjänst, habilitering och BUP.
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning, gärna med erfarenhet av att arbeta som kurator på grundskola.
Du har ett professionellt bemötande och kan se utmaningar som möjligheter, du är också bra på att skapa goda relationer, internt som externt.
Du sporras av utveckling, är flexibel och sätter eleven i första rum. Du är lojal ditt uppdrag, är trygg och står för vår värdegrund.
Tjänsten är en tillsvidareanställning 50 % med start under höstterminen 2025 (1/10). Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Vid tillsvidareanställning tillämpas provanställning.
Välkommen med din ansökan om du vill ingå i vårt sprudlande team.
Vi tar endast emot ansökningar via vår e-post: jobb@sodraskolan.se
Vi undanber oss all form av reklam.
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobb@sodraskolan.se
Södra Skolan I Kalmar AB Kontakt
Rektor
Eva Cegrell eva.cegrell@sodraskolan.se 0480-430701 Jobbnummer
