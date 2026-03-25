Kurator till Kungsladugårdsskolan
Göteborgs kommun / Kuratorjobb / Göteborg Visa alla kuratorjobb i Göteborg
2026-03-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-03-25
Kungsladugårdsskolan är en F-6 skola med cirka 650 elever.
I vår organisation ingår även anpassad grundskola. Skolan ligger i Majorna med närhet till många fina miljöer. Bland annat Slottsskogen och Svaleboskogen. Det går också lätt att ta sig in till staden och Göteborgs södra skärgård med spårvagn och buss. Kungsladugårdsskolans grundsyn är alla barn är allas barn. Nu söker vi en kurator på heltid.Dina arbetsuppgifter
Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, psykolog, skolläkare, biträdande rektor och rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen.
I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultation med personal och insatser i grupp/ klass. Du kommer också att göra skolsociala utredningar och bedömningar inför mottagande i anpassad grundskola samt utredning av elevs frånvaro. Vidare samverkar du också med externa aktörer såsom socialtjänst, habilitering, UPH och BUP.
Inom grundskoleförvaltningen medverkar du på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare, samt deltar i extern handledning. Som ny kurator får du även introduktion och en mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har Socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som kurator samt erfarenhet av arbete med barn och unga. Du har en god förmåga att formulera dig i tal och skrift då du dokumenterar ditt arbete i PMO och du har god kännedom om Socialtjänstlagen och Skollagen.
Meriterande är även:
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• Erfarenhet av främjande och förebyggande insatser
• Utbildning i samtalsmetodik / handledning
Som person är du stabil, empatisk, prestigelös och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du möjliggör barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektiv lyfts fram.
Du har lätt för att skapa relationer och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner.
I ditt arbete är du strukturerad och tydlig och har förmåga att ta eget initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du prioriterar också dina insatser tillsammans med rektor och övrig elevhälsa. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ, Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1540".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Grundskoleförvaltningen
Marie Karlsson marie.2.karlsson@grundskola.goteborg.se 031-3662661
9818744