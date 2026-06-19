Kurator till Kramfors gymnasium
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Kuratorjobb / Kramfors Visa alla kuratorjobb i Kramfors
2026-06-19
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-19Arbetsuppgifter
Som kurator fyller du en central funktion och är en viktig del i skolans arbete med att främja elevernas trygghet, studiero och psykiska hälsa. Du ger individuellt stöd i psykosociala och motivationsrelaterade frågor samt genomför samtal, kartläggningar och handlingsplaner som syftar till att stärka elevernas delaktighet och skolnärvaro. Du samverkar även med socialtjänst, psykiatri och andra externa aktörer för att säkerställa att eleverna får ett samlat och professionellt stöd. I rollen arbetar du tätt tillsammans med elevhälsoteamet och samverkar nära både lärare och skolledning, med målet att skapa en skola där elever trivs, utvecklas och känner sig trygga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, beteendevetare eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget som skolkurator. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete inom gymnasieskolan.
Som person är du trygg, lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Du kan arbeta självständigt och strukturerat samtidigt som du har en god förmåga att samverka med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429), https://www.kramfors.se/barn--utbildning/gymnasium.html
872 80 KRAMFORS Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Erik Högberg erik.hogberg@kramfors.se 0612-692141 Jobbnummer
9971414