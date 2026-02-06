Kurator till Innovitaskolan
Academedia Support AB / Kuratorjobb / Motala Visa alla kuratorjobb i Motala
2026-02-06
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Motala
, Karlsborg
, Linköping
, Haninge
, Norrköping
eller i hela Sverige
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vår kurator går i pension och vi söker nu en ersättare. Brinner du för att vara ett stöd för ungdomar och att vägleda dem till en gynnsam balans mellan välmående och studier? Då kan rollen som kurator på Innovitaskolan Motala vara din nästa utmaning.
Vår förväntningar på dig
Som kurator hos oss kommer du att få arbeta med våra elever i nära samarbete med lärare, föräldrar och personal i elevhälsoteamet. Som kurator bidrar du med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. Du har fokus på förebyggande och främjande arbeta. I samverkan med hela skolans personal arbetar du kring och för att utveckla skolans gemensamma elevhälsoarbete.
Asrbetsuppgifter
• Utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna i samverkan med skolans elevhälsoteam och övrig personal.
• Tillsammans med lärare arbeta med värdegrundsarbete och relationsbyggande.
• Driva och implementera planer och processer för värdegrundsarbete och arbeta mot mobbning och kränkande handling.
• Socialt utrednings/kartläggnings- och åtgärdsarbete.
• Ansvara för frånvaroutredningar och driva det närvarofrämjande arbetet på skolan som innebär ett elevnära arbete.
• Föräldrasamtal och nätverksmöten.
• Handledning och konsultation av skolpersonal.
• Arbeta med krishantering och konfliktlösning.
• Systematiskt arbeta med samtal med elever enskilt och i grupp.
• Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fältassistenter och polis.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Du har ett salutogent förhållningssätt och förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Du innehar ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar i allmänhet och den elevgrupp skolan riktar sig till i synnerhet. Du har djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Du har kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.
Du besitter goda kunskaper om NPF. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. I dialog med rektor förmår du att själv leda och organisera ditt arbete. Du tar ansvar för att bibehålla och fördjupa din yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande. Du har goda erfarenheter av att handleda kollegor och coacha vårdnadshavare. Du är en stabil och trygg person som skapar förtroende och lugn hos elever och kollegor.
Du har socionomexamen eller likvärdig utbildning samt att du har erfarenhet av att arbeta som skolkurator och/eller erfarenhet av arbete i relevant verksamhet. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av att arbeta systematiskt med beteendeförändring.
Vi erbjuder dig
Innovitaskolan är en del av AcadeMedia, vilket innebär att du får tillgång till ett starkt professionellt nätverk, kompetensutveckling via AcadeMedia Academy samt trygga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Vi erbjuder:
• Kollektivavtal.
• Friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
• En dynamisk arbetsplats där dina idéer tas på allvar.
• Fantastiska kollegor som brinner för barns lärande och trygghet.Om tjänsten
• Semestertjänst, 80-100 %. Kan eventuellt kombineras med andra uppdrag beroende på kandidatens erfarenhet och kompetens.
• Tillträde: Augusti 2026
• Placeringsort: Motala.
Om skolan
Innovitaskolan Motala, tidigare Karin Boyeskolan, grundades 2003. 2021 blev skolan en del inom Innovitaskolan och AcadeMedia. Skolan är en fristående F-9 skola med fritidshem och 390 elever. Personalgruppen består av 40 medarbetare som leds av rektor och biträdande rektor.
Våra lokaler
Våra lokaler för elever i förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem är placerade på Folkparksgatan 15. Här har vi en stor skolgård och nära till grönområden och skogen i Bondebacka. För de äldre eleverna i årskurs 7-9 ligger skolan centralt placerad vid resecentrum.
Läs mer om Innovitaskolan på vår hemsida: innovitaskolan.se/motala/Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Anders Gréen, anders.green@innovitaskolan.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Innovitaskolan Jobbnummer
9729178