Kurator till Habiliteringscentrum
2026-03-25
Är du kurator eller socionom och söker ett arbete som är utmanande, omväxlande och meningsfullt? Vi på Habiliteringscentrum välkomnar dig till en arbetsplats som värnar om samarbete, goda relationer och att göra skillnad för våra patienter. Nu går en av våra kuratorer på Autismenheten Barnteam2 på föräldraledighet och därför söker vi en vikarie till vårt team.
Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som kurator i Autismenheten innebär att du är en del av vårt tvärprofessionella team med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Övriga kompetenser i teamet är arbetsterapeut, psykolog, specialpedagog. Vi har även tillgång till logoped, dietist och fysioterapeut. Vi har ett nära och gott samarbete och tillsammans utarbetar vi förslag till åtgärder som kan minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet. Du deltar i samordning av hela teamets insatser och planeringen för patienterna. Vi har även ett nätverksinriktat arbetssätt som ofta sker i samverkan med vårdgrannar och myndigheter, exempelvis psykiatri och kommunala verksamheter.
I arbetet ingår introduktionssamtal, uppföljande samtal, stödjande samtal, stöd i myndighetskontakter samt att leda grupper och hålla i utbildningar. Insatserna ges individuellt och eller i grupp till både patienter och nätverk.
Om arbetsplatsen
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet med cirka 150 medarbetare som är fördelade på våra habiliteringsenheter i Fagersta, Köping och Västerås. Verksamheten ger stöd, råd och behandling till personer med funktionsnedsättningar som autism, intellektuell funktionsnedsättning och vissa rörelsenedsättningar. En av våra länsövergripande verksamheter, Synenheten, ger insatser till personer med kraftig synnedsättning eller blindhet. Här finns också Tolkenheten som samordnar tecken- och skrivtolkning till personer med dövhet eller hörselskada.
Vi erbjuder dig arbete i en välfungerande verksamhet som värdesätter dig som medarbetare. Du kommer att vara del i ett team som innefattar ett utvecklande, stimulerande och positivt arbetsklimat. Som ny hos oss ingår du i ett introduktionsprogram och har tillgång till mentor, allt för att du ska känna dig trygg i din profession. Du kommer också att delta i yrkesträffar tillsammans med dina kuratorskollegor inom verksamheten. Utöver detta kommer du även att få klinisk handledning utfrån dina och verksamhetens behov.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd socionomexamen alt att du är leg hälso- och sjukvårdskurator. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av habiliteringsarbete och/eller annat arbete med personer med funktionsnedsättning. Vi ser gärna att du tidigare har lett gruppverksamheter och hållit i utbildningar samt att du har god kunskap inom det sociala området. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och i skrift. B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Vi ser att du är en trygg, stabil person med god självinsikt. Du samarbetar bra med andra personer såväl som att du själv kan strukturera upp ditt arbete på ett bra och strukturerat sätt. Det är viktigt att du är bekväm med att möta människor i kris och sorg. I mötet med patienten ska du ha ett stort patientfokus och en förmåga att se människors förmågor. Du är tydlig i din kommunikation och engagerad i det enskilda mötet såväl som i den stora gruppen.
För att trivas hos oss är det bra om du tycker om att vara delaktig i utvecklingsfrågor. Att arbeta med ständiga förbättringar på ett flexibelt och lösningsfokuserat sätt är en naturlig del i det dagliga arbetet hos oss.
Anställningsvillkor
Vikariat, heltid, Västerås.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 april 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
