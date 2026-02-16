Kurator till Gröna Huset- vikariat
2026-02-16
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Nu söker vi en vikarierande kurator till behandlingsskolan Gröna Huset i Haninge kommun!
Gröna Huset är en del av Individ- och familjeomsorgens öppenvård och är ett miljöterapeutiskt behandlingsprogram med skola som syftar till en positiv förändring för ungdomar och deras nätverk.
Här finns möjligheter för varje ungdom och dennes familj att tillsammans med andra förändra sin situation och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Målgrupp
- Ungdomar mellan 14-17 år som med hjälp av aktivt vuxenstöd och vardaglig struktur vill förändra sin situation
- Ungdomar som på grund av sitt beteende och/eller hemmiljö är aktuella hos socialtjänsten
- Ungdomar som genom en anpassad skolgång vill uppnå egna individuellt uppsatta skolmål
Gröna Huset har plats för 10 ungdomar. En placering påbörjas oftast i samband med skolstart och sträcker sig över ett läsår. Personalen består av en enhetschef, två kuratorer och två lärare som arbetar teambaserat.
Vi söker nu en kollega som är duktig och trygg i att möta ungdomar och föräldrar i en skolverksamhet. Som är strukturerad och kan prioritera i sitt arbete, har god självkännedom och förmåga att samarbeta och stort engagemang i rollen som kurator.
I rollen som kurator så ingår också att delta i vår lägerskola till våren, utanför arbetstid.
Denna tjänst är ett vikariat på ett år.
Ditt uppdrag
Som kurator vid Gröna huset kommer du att arbeta med stöd, motivations- och behandlingsarbete med elever och deras familjer. Gemensamt för vårt arbete är att de vänder sig till barn och ungdomar med skolfrånvaro- och beteendeproblematik. I tjänsten ingår att planera och genomföra behandlingsinsatser med både ungdomar och familjer. En viktig del är att ha kontakt och samordna insatser med våra uppdragsgivare både inom och utanför förvaltningen. I arbetet ingår att skriva och arbeta med genomförandeplaner samt ansvara för dokumentation. Arbetet sker individuellt men i nära samarbete med arbetsgruppen och övriga Öppenvården.
Det här söker vi hos dig
- Socionom eller likvärdig högskoleutbildning
- Erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänsten
- Erfarenhet av familjearbete och motivationsarbete med ungdomar är meriterande
- Steg 1 utbildning är meriterande.
- Körkort
Det här kan vi erbjuda dig
Vi som arbetar här är kunniga och engagerade i vårt arbete samt är måna om varandra och att ha en god stämning i gruppen Vi vill att vårt arbete präglas av samsyn, kvalitet och rättssäkerhet och vi tycker det är viktigt att utvecklas i vårt arbete. Som medarbetare i Haninge kommun är vi måna om din arbetsmiljö och ser därför till att du är delaktig i de processer och de beslut som är kopplade till ditt vardagliga arbete. Vi arbetar ständigt på att Haninge kommun ska vara en arbetsplats där man trivs och därför välkomnas dina tankar och förbättringsförslag. Som ett led i vårt arbetsmiljöarbete värderar vi närhet till närmsta chef, en upparbetad struktur för regelbundet stöd som avstämningar och extern handledning, specialistsocionomer med ett verksamhetsövergripande uppdrag inom bl.a. metodstöd, implementering och återkommande utbildningar samt en verksamhetsutvecklare som stöd i vår fortsatta utveckling med målgruppsfokuserat arbetssätt.
Vi sitter i trevliga lokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger och naturområde samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar
Christopher Wärngård- Enhetschef- 08-606 50 37 mailto:christopher.warngard@haninge.se
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Social- och äldreförvaltningen, IOF, Andra linjen barn Kontakt
Christopher Wärngård 08-6065037 Jobbnummer
9745406