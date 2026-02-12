Kurator till Forshaga vårdcentral
2026-02-12
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Vårdcentralen Forshaga söker nu en engagerad kurator.
Här blir du en del av en trygg och utvecklingsinriktad arbetsplats där både patienter och personal står i centrum.Din arbetsplats
Vårdcentralen Forshaga har cirka 11 000 listade patienter och ligger naturskönt cirka 2.5 mil norr om Karlstad med goda kommunikativa förbindelser, både med buss och tåg. Vårdcentralen är välfungerande med erfaren och engagerad personal. Vi är ett härligt gäng som trivs och bryr oss om varandra. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljö och utveckling där både patienten och medarbetaren står i fokus.
Vi är en hälsofrämjande arbetsplats vilket innebär erbjudande om friskvårdsersättning samt tid för friskvårdsaktivitet.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Du som är socionom och/eller legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är en viktig del av vårt team på vårdcentralen. Vi söker dig som vill arbeta med samtalsbehandling och som har ett engagemang för att möta vuxna patienter med lätt till måttlig psykisk ohälsa. I rollen ingår bedömning, behandling och konsultation som en central del av vår första linjens hälso- och sjukvård.
Vi arbetar med tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa och lägger stor vikt vid att skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö. Goda relationer i arbetsgruppen är viktiga för oss och bidrar direkt till bättre vård för våra patienter.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för målgruppen och som trivs med att arbeta i ett tvärprofessionellt team där samarbete och helhetssyn står i fokus.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är socionom och/eller legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med KBT steg 1-kompetens. Vi värdesätter att du är en positiv och engagerad person som bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du är flexibel, har god samarbetsförmåga och samtidigt känner dig trygg med att arbeta självständigt. Du trivs med att ta ansvar och aktivt vara med och utveckla verksamheten. Ett respektfullt och varmt bemötande gentemot både patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav för rollen.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi ser fram emot att utöka vårt team och kallar kandidater löpande till intervju, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Om Region Värmland
Om Region Värmland

Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Vårdcentralen Forshaga Kontakt
Johannes Hansson, Enhetschef 010-8318929 Jobbnummer
9739380