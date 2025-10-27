Kurator till Familjecentralerna
2025-10-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vill du arbeta förebyggande samt få stärka och främja hälsa hos föräldrar i deras föräldraroll? Vill du också ha ett jobb där vissa samtal är inbokade på förhand, andra sker mer spontant? Vissa personer kommer du att träffa flera gånger, andra personer träffar du bara en enda gång. Gillar du den omväxlingen är det här rätt jobb för dig!Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Örebro kommuns familjecentraler fungerar som en mötesplats för föräldrar och familjer med barn i åldern 0-6 år. Familjecentralerna utgör en betydande resurs i Socialnämndens förebyggande verksamheter och förutsätter en nära samverkan med Barn och Utbildning och Region Örebro. Vi har sju familjecentraler i Örebro kommun och uppdraget som kurator innebär att stödja barn, föräldrar och anhöriga till personer med olika typer av problematik. Du förväntas hantera komplexa samtal, vara föredragande inför grupper och ansvara för olika mötesformer.
Exempel på arbetsuppgifter:
• delta i gruppverksamhet
• ha enskilda stödsamtal och föräldrastödjande kontakter
• delta i den öppna verksamheten
• utåtriktade arbetsuppgifter
Om arbetsplatsen
Familjecentralerna tillhör område Råd, stöd och mottagning inom Individ- och familjeomsorgen. Det finns sju familjecentraler som är placerade i Baronbackarna, Brickebacken, Oxhagen, Varberga, Vivalla, Ladugårdsängen samt i Odensbacken. Här finns pedagoger, kuratorer, BVC-sköterskor och barnmorskor. Det finns 1-2 kuratorer per familjecentral, men självklart finns det mötesforum och samarbetsytor som gör att alla kuratorer har kontakt med varandra för kollegialt stöd och samarbete.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Du är en person som klarar av att självständigt driva arbetet framåt. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du är engagerad i ditt arbete och är flexibel i ditt arbetssätt. Du kan även beskrivas som en lugn och stabil person med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera både muntligt som skriftligt och har lätt för att skapa förtroendebärande allianser.
• socionomexamen om 210 högskolepoäng
• B-körkort
Meriterande:
• dokumenterad erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och föräldrar
• erfarenhet av eller kunskap om MI eller annan samtalsmetodik
• utbildning i ICDP (International Child Development Program)
• utbildning i ABC (Alla Barn i Centrum)
• utbildning i BiFF (Barn i Föräldras Fokus)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 3
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 9 november.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
