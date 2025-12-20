Kurator med inriktning barn och unga
2025-12-20
Hälsa Hemma är en innovativ vårdcentral med digital vård och hembesök som storsatsar på ungas psykiska hälsa. Våra ledord: Digifysisk vård på riktigt! Vi vill vara en del i att förbättra ungas psykiska hälsa och är övertygade om att det görs bäst genom att finnas tillgängliga där barn och unga finns, dvs digitalt.
Vi får dagligen beröm från våra patienter för vårt sätt att arbeta, och nu söker vi dig som är kurator (eller socionom om du har god erfarenhet av att arbeta inom UPH) och vill jobba på Sveriges kanske mest uppskattade vårdcentral. Förutom i Göteborg så finns vi även i Stockholm och Skåne.
Hos oss får du:
en möjlighet till ett flexibelt jobb.
stora möjligheter att arbeta hemifrån.
arbetsglädje och en god arbetsmiljö.
arbeta på en vårdcentral startad av oss som jobbar i vården.
jobba teambaserat.
en möjlighet att vara med och utveckla området ungas psykiska hälsa.
fantastiska patienter.
Vi söker dig:
som är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator/socionom som har arbetat med inriktning barn och unga i minst ett år.
som brinner för att ge en god vård.
med god svenska i tal och skrift.
med körkort för personbil.
Du får gärna:
ha en god datorvana.
ha en ungdomlig entusiasm och positiv inställning.
ha arbetat med UPH-uppdraget inom Västra Götalandsregionen tidigare.
Om företaget
vi prioriterar vårdkvalitet, arbetsglädje och en god arbetsmiljö.
vi har stora ambitioner om att bli det självklara valet för barn och unga med psykisk ohälsa.
vi älskar att tänka nytt.
för oss är det viktigt att patienten får ett gott bemötande, och god vård med hög kontinuitet.
vi förstår att du har individuella behov och önskemål.
Så fungerar Hälsa Hemma
Hos oss arbetar du i vår egenutvecklade digitala plattform som tagits fram av oss som arbetar inom vården.
I plattformen kan du hålla kontakt med dina patienter genom text och/eller video, och samtidigt diskutera patientärenden på ett säkert sätt med dina kollegor.
Systemet hjälper dig att organisera din kliniska arbetsdag på ett lustfyllt sätt, och pratar även med andra system automatiskt, vilket minskar risken för dubbeldokumentation.
Syftet med Hälsa Hemma är att erbjuda sjukvård som håller högre vårdkvalitet än nätläkarna och nätpsykologerna, och erbjuda en vård som är snabbare och enklare för patienterna än den traditionella vårdcentralen - helt enkelt så som primärvård bör bedrivas.
Som socionom/kurator hos Hälsa Hemma arbetar du med behandling och stöd till barn, unga och deras familjer - både individuellt och i grupp, samt i såväl fysiska som digitala möten.
Du möter barn och ungdomar med lindrig psykisk ohälsa i ett tidigt skede, till exempel vid oro, ångest, nedstämdhet, stress, psykosomatiska besvär och relationssvårigheter. I rollen ingår även att ge föräldrastöd och, när det bedöms vara värdefullt, samverka med skola och andra viktiga aktörer runt barnet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bedömningssamtal med fokus på barns och ungas psykiska mående och funktion, självständigt behandlingsarbete med individ och familj samt att leda gruppbehandlingar. Arbetet präglas av ett helhetsperspektiv och stor möjlighet att anpassa insatser efter barnets och familjens behov.
Du blir en del av ett engagerat och tvärprofessionellt team och arbetar nära våra mycket kompetenta psykologer samt övrig hälso- och sjukvårdspersonal på Hälsa Hemma. Tillsammans samverkar ni med andra barn- och ungdomsverksamheter inom region och kommun för att skapa trygga, tillgängliga och effektiva vårdinsatser.
Ansök idag!
Om du vill hjälpa till att bygga upp god digifysisk sjukvård från grunden - tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att berätta mer om oss själva och hur vi arbetar, men framförallt att lära känna dig.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
