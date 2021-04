Kurator för Konsultuppdrag - Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm - Administratörsjobb i Stockholm

Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-07Nu söker vi dig som är Kurator med KBT kompetens minst motsvarande Steg-1 med egen firma med F-skattsedel för uppdrag inom primärvården i första linjens psykiatri. Vi har behov av dig omgående och du bör kunna arbeta minst 20% gärna mer samt även viss del under sommarperioden.Du sitter i våra fina lokaler vid Odenplan alt en del av tiden hemifrån på distans. Du journalför i Take Care och är självständig och bekväm i din terapeutroll. Du är van och ser fördelar med att arbeta korta intensiva pass med flera patienter och korta kontakter. Vi ser gärna att du kan arbeta på fasta tider ca 20-50% varav minst en kväll i veckan till kl. 21.00. Med fördel kan du förlägga dina arbetspass 50% på mottagningen och 50% digitalt hemifrån.Samtalshuset AB är en specialistmottagning för psykisk ohälsa och har ett mycket stort nätverk med många samarbetspartner. Vi ser nu behovet av att utöka vår bemanning för dig som vill arbeta på konsultbasis för oss.Vi erbjuder dig:Ett Stimulerande och utvecklande arbete på primärvårdsnivåMöjlighet till att välja fasta arbetspass dag/kväll/helg.Möjligheter att själv utforma dina behandlingarFrämst få arbeta med behandlingStark support av vår kundtjänst och administration.Variation av fysiska besök och videobesökMöjlighet att arbeta en del av din arbetstid hemifrån/på distans.Plats i våra fina lokaler med trevliga kollegorMöjlighet till support och handledning av ledningen2021-04-07Du är Kurator med god erfarenhet av korta kontakter på PrimärvårdsnivåDu är utbildad i KBTDu egen firma med F-skattsedel och är väl insatt i hur det är att arbeta som konsultMeriterande:Kunskap/Erfarenhet kring annan Terapiinriktning än KBTErfarenhet av arbete med barn och familjer,Erfarenhet av ACT, FACT, CFTErfarenhet av Parsamtal/FamiljerådgivningSpråkkunskaper utöver svenskaErfarenhet av Take CareVi söker dig som är trygg i din profession, är lättsam och har lätt för att kommunicera med både patienter och kollegor. Inför ett ev samarbete begär vi utdrag ur belastningsregistret. Vi ser fram emot din ansökan med Cv, uppgift om från när du kan vara tillgänglig samt önskad tjänstgöringsgrad. Omedelbart tillträde, #jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-04-20Psykoterapimottagningen Samtalshuset i StockholmHagagränd 111327 Stockholm5677176