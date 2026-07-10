Kurator Asih Innerstaden (garnisonen) Östermalm
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2026-07-10
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När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnad och hjälpa människor. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi söker nu en Kurator till ASIH i Innerstaden (Garnisonen) Östermalm
Hos oss ser vi det som en självklarhet att du arbetar med patienten i fokus. För att trivas i vårt team behöver du ha god förmåga att samarbeta och trivas såväl med teamarbete som självständigt arbete. Vi värdesätter respekt samt ärlighet och lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Beskrivning av tjänsten
Som kurator hos oss kommer du att ansvara för kuratorsuppgifter inom enheten. Ditt arbete handlar i första hand om samtal vars syfte är till att stödja, uppmuntra, informera och avlasta patienten och dess närstående i frågor samt problem som är relaterade till patientens sjukdom. Det erbjuds kuratorskontakt till patienten och närstående, vilket sker enskilt eller i form av par- och/eller familjesamtal. I din roll som kurator deltar du också i nära samarbete och ronder tillsammans med hela Teamet, samt fortsätter med våra mycket uppskattade anhörigträffar. Arbetsuppgifterna innefattar även utredning samt bedömning av patienter samt anhörigas behov av stöd och rådgivning. Våra patienter är svårt sjuka så vi värdesätter en varm och trygg omvårdnad. I arbetat ingår det även att informera om samhällets resurser samt svara på frågor som berör ekonomi, arbete, bostad, transport, försäkringar, med mera.Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, och legitimation inom hälso- och sjukvård. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du som söker har tidigare erfarenhet av kuratorsarbete inom ASIH, palliativ vård, onkologi, och/eller somatisk vård med människor i alla åldrar samt av att samverka med andra vårdgivare. Du kommer behöva transportera dig mellan olika platser, vilket kräver att du har giltigt B-körkort. För dig som tycker om att cykla finns möjlighet att cykla mellan patienterna. Våra patienter bor i Innerstaden, Lidingö och Solna, eftersom arbetet utförs i patienters hem kan husdjur förekomma.
Vi erbjuder trevliga kollegor som alla är stolta över vårt fantastiska Team och det arbete vi gör tillsammans varje dag. Vi sitter i nyrenoverade lokaler (Linnégatan, Garnisonen Östermalm) ett stenkast från Djurgården. Dessutom erbjuds individanpassad introduktion, kompetensutveckling, friskvårdsaktiviteter och mycket mer. Tjänstgöringsgrad 100%, 6 månaders provanställning.
Vi arbetar för mångfald och jämställdhet och är en hälsofrämjande arbetsgivare som arbetar aktivt med att ständigt utveckla verksamheten. Familjeläkarna är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information! Varmt välkommen med din ansökan till oss. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8050917-2096876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Linnégatan 89 A (visa karta
)
115 23 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9999759