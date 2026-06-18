Kurator
Capio Sverige AB / Kuratorjobb / Höganäs Visa alla kuratorjobb i Höganäs
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Den 2 september 2019 slog vi upp dörrarna till Capio Vårdcentral Höganäs – en modern digifysisk vårdcentral. Hos oss finns allmänspecialister, ST-läkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, dietist och kurator. Vi är en erfaren och kompetent arbetsgrupp som med en stor portion arbetsglädje jobbar teambaserat med för att hjälpa våra patienter på bästa sätt. Vi är idag runt 20 medarbetare som tillsammans tar hand om 6300 patienter. År 2022 vann vi pris för Skånes bästa Vårdcentral vilket vi är mycket stolta över. Att vi arbetar digifysiskt innebär att vi förutom traditionellt arbete på mottagningen även arbetar med rådgivning både i telefon och via chatt. Våren 2023 flyttade vi in i helt nya ljusa lokaler mitt i hjärtat av Höganäs. Här finns närhet till allmänna kommunikationer och goda parkeringsmöjligheter. Vår vårdcentral växer och utvecklas och nu söker vi ännu en medarbetare.
Din roll
Som kurator hos oss kommer du att arbetar självständigt och med ett lösningsorienterat förhållningssätt samtidigt som du samarbetar tätt med läkarteamet och övriga kollegor på mottagningen.
Vi erbjuder dig
Vi jobbar digitalt och fysiskt, vi har rond mellan olika professioner för att kunna hjälpa fler.
Vi erbjuder också:
• Kollektivavtal -Närvarande chef -Kompetensutveckling, både internt och externt -Friskvårdsbidrag -En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra -Frukost varje dag
Om dig
Vi söker en kurator med öppet sinne för teamarbete och förändringsarbete och nya arbetssätt både digitalt o fysiskt. Primärvårdsvana är inget krav men en fördel.
Publicerat:2026-06-18
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5159169-2059877". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Köpmansgatan 7 (visa karta
)
263 38 HÖGANÄS Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9970180