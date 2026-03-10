Kurator
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du göra skillnad för studenters välmående? Vi förstärker vårt team med en kurator.Publiceringsdatum2026-03-10Beskrivning
Inom avdelningen för utbildningsstöd ingår enheten för studentstöd, där verksamheterna studenthälsa, studie- och karriärvägledning samt riktat pedagogiskt stöd finns samlade. Som kurator blir du en del av studenthälsan, som har en tydlig inriktning mot förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med fokus på psykisk ohälsa och specialpedagogiska insatser. Inga sjukvårdande eller behandlande insatser utförs inom verksamheten.
Den huvudsakliga målgruppen för verksamheten är studenter vid Karlstads universitet, både distansstudenter och campusstudenter i Karlstad och Arvika.
Avdelningen för utbildningsstöd omfattar även enheten för utbildningsservice samt enheten för internationalisering och samverkan.Dina arbetsuppgifter
Som kurator arbetar du huvudsakligen med att ge råd och stöd till studenter. Det innefattar insatser både individuellt och i grupp. Du erbjuder kurativa stödsamtal som kan handla om exempelvis stress, kriser, relationer och du möter personer med allt från milda till svåra symtom på ohälsa. Insatser kan även rikta sig till undervisande personal för att stärka deras kompetens inom området, i förhållande till deras möten med studenter. Du behöver känna dig bekväm att genomföra gruppaktiviteter och utbildningsinsatser.
Studenthälsan kommer, med dig, att bestå av fem kuratorer och två specialpedagoger. Tillsammans arbetar ni för att:
- förebygga ohälsa bland studenter genom kurativa och specialpedagogiska insatser
- identifiera och uppmärksamma faktorer som kan skapa studierelaterad ohälsa och svårigheter i studier
- utveckla och genomföra gruppaktiviteter som stärker studenters välmående och förbereder dem för ett hållbart och framgångrikt arbetsliv
- delta i informationsinsatser kring studieliv, hälsa och inkluderande studier för både studenter och personal
Målet med insatserna är att stötta studenter för att öka deras möjligheter att klara studierna.
Du samverkar med andra verksamheter inom universitetet samt med externa aktörer och deltar även i enhets- och avdelningsgemensamma möten och aktiviteter. För att på bästa sätt möta studenterna och bidra till en god arbetsmiljö förväntas du arbeta huvudsakligen på plats vid universitetet, även om viss möjlighet till distansarbete finns. Närvaro och delaktighet i det dagliga arbetet är en viktig del av uppdraget. En del av anställningen kan komma att innebära arbete vid Musikhögskolan Ingesund, Campus Arvika.
Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav.
Arbetslivserfarenhet från kurativ verksamhet är särskilt meriterande.
Arbetet kräver att du har förmåga planera och strukturera det egna arbetet, samt prioritera bland uppgifterna. Du tar ansvar för dina uppgifter och har god förmåga att arbeta självgående, samtidigt som du är duktig på att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer. Du har förmågan att driva både individuella samtal och gruppinsatser.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav, då du kommer att möta studenter och personal på båda språken.
Meriterande är:
• utbildning som instruktör i MHFA
• vidareutbildning i psykoterapi steg 1, gärna med integrativ eller KBT-inriktning
• utbildning i MI (motiverande samtal)
• erfarenhet av att starta och leda gruppverksamhet
• erfarenhet av att möta personer med npf-diagnoser
Det kan även vara en fördel om du har kännedom om utbildningssektorn, organisationen vid ett universitet och studenters studiesituation.
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaper. Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare på heltid, 100%, med start 17 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. För anställningen innebär terminsstart en arbetstopp som kan kräva kvälls- och helgarbete. Även vid vissa utbildningstillfällen för studenter krävs kvälls- och helgarbete. Tjänsteresor förekommer.Så ansöker du
Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till arbetsuppgifterna
- CV
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg
- Redogörelse för språkkunskaper
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Ange referensnr: REk2026/67
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
