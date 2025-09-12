Kurator
2025-09-12
På Realgymnasiet i Uppsala finns det två program, Naturbruksprogrammet och Hantverksprogrammet/Frisör-och stylistprogrammet. Det är ca 200 elever totalt på skolan och 25 stycken i personalgruppen.
Ditt uppdrag
Som kurator hos oss är du en del av skolans elevhälsoteam. Där du arbetar nära skolledning, mentorer, specialpedagog och skolsköterska. Ditt uppdrag omfattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stärka elevernas hälsa. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med kollegor för att skapa en trygg och stödjande miljö där alla elever kan trivas och nå så långt som möjligt.
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Individuella samtal med elever för att ge stöd och vägledning.
• Arbeta aktivt och systematiskt med skolans elevhälsoteam för att arbeta med insatser som främjar trygghet, trivsel och närvaro.
• Vara synlig i korridorer och klassrum för att arbeta förebyggande genom att skapa trygga relationer.
• Utveckla och genomföra förebyggande insatser för skolans elevgrupper, till exempel temadagar.
• Stötta skolans personal med handledning och rådgivning i psykosociala frågor.
Utbildning och erfarenhet :
Du har en färdigställd relevant utbildning inom exempelvis socialpsykologi, socionom, beteendevetenskap alternativt socialpedagogik på högskolenivå.
Det är meriterande om du har erfarenhet av uppdraget som kurator inom gymnasiet eller liknande utbildningsform. Vi erbjuder en 50% tjänst. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
