Kundtjänstvägledare Tim- och semestervikarier
2025-08-16
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vi vill fortsätta att vara bäst på gott bemötande och hög tillgänglighet för alla som vill komma i kontakt med oss. Till vår uppskattade kommungemensamma kundtjänst, Östhammar Direkt söker vi nu tim- och semestervikarier för både kortare perioder då och då samt för en längre period under sommaren.Publiceringsdatum2025-08-16Arbetsuppgifter
Uppdraget innebär i huvudsak att bemöta och besvara medborgares, besökares, företagares och föreningars frågor. Målet är att kunna erbjuda professionell och korrekt information och vägledning för att hjälpa alla som kontaktar oss via telefon, brev, mejl, sociala medier och genom besök. Vi besvarar frågor och hanterar inkomna ärenden som omfattar kommunens samtliga verksamhetsområden. I uppdraget ingår även ordinarie receptionsuppgifter.
För att ge dig rätt förutsättningar att göra ett bra jobb kommer du som vikarie i kundtjänsten att få utbildning i allt från systemverktyg till kundhantering och aktuellt verksamhetsområde. Uppdraget passar dig som brinner för att ge bra service och vill utvecklas som person i en spännande och unik verksamhet med många kontakter.
Att vara timvikarie i vår kundtjänst innebär att du kan få både längre och kortare uppdrag samt att du får längre uppdrag semesterperioderna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst en gymnasial utbildning, och som brinner för bra service. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska. Hög digital mognad, intresse för digitala lösningar, och goda kunskaper i MS-Office. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med service och kundbemötande i någon form.
För att lyckas i rollen som kundtjänstvägledare behöver du vara kommunikativ, ha känsla för service, vara lyhörd och tycka om att lära dig nytt. Du är positiv och har stor vilja och förmåga att ta till dig nya kunskaper och tillämpa dem. Du är lugn och har förmåga att hålla flera bollar i luften samtidigt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Östhammars kommun, Kommunikation och kundtjänst
Teamledare
