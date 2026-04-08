Kundtjänstmedarbetare Scandic
2026-04-08
Kundtjänst till Scandic!
Söker du ditt första kontorsjobb och lockas du av att ge service i världsklass och ser dig själv som en glad och positiv person som alltid vill ge det där lilla extra? Då är detta en bra möjlighet för dig! Vi söker nu för Scandics räkning en kundservicemedarbetare med intresse för att alltid leverera det lilla extra för kunderna. Du får all utbildning och alla verktyg på plats för att ge service i världsklass.
Scandics centralbokning på uppdrag av Teleperformance med placering i Solna. 5-10 minuter från solna station.
I ditt arbete som kundservicemedarbetare kommer du kommunicera med kunder via främst telefon och mail. Efter en tid vidare utbildas man inom Scandics lojalitetsprogrammet Friends samt sociala medier. Du kommer ansvara för att boka logibokningar, svara på frågor och lösa våra kunders utmaningar. Det här är en väldigt rolig tjänst med varierande arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som kundtjänstmedarbetare innefattar:
Ta emot inkommande samtal och mail från Scandics kunder
Göra bokningar på alla våra 280 Scandic hotell
Besvara frågor om bland annat våra hotell, erbjudanden och öppettider Profil
Vem är du?
För att lyckas i rollen som kundservicemedarbetare ser vi att du:
Är driven och lösningsorienterad
Är utåtriktad och har god social förmåga
Är duktig på att kommunicera pedagogiskt och kan anpassa dig efter kunden
Är ansvarstagande och gillar att jobba mot uppsatta mål
Vidare är du van att arbeta med dator.
Att du både pratar och skriver flytande svenska och engelska är ett krav.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete, Scandic och kunskaper i Opera eller Scorpio är meriterande (men inte ett måste) Om företaget
Vad vi erbjuder dig:
Interna utvecklingsmöjligheter
Personalaktiviteter, event och roliga tävlingar
Långsiktig anställning med kollektivavtal
Månadslön: 21000 + bonus
En spännande och glädjefylld arbetsplats med fantastiska kollegor!
Öppettider mån-fre 08:00-19:00
Vi söker dig som vill bli/är grym på kundservice och vill leverera service i absolut världsklass. Du är lyhörd och har ett positivt bemötande gentemot dina kollegor och kunder och har lätt att samarbeta.
Är du rätt person för oss? Sök redan idag, rekryteringen sker löpande. Om företaget
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BYL6E". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9841459