Kundtjänstmedarbetare/Säljsupport
OnePartnerGroup Skaraborg AB / Kundservicejobb / Skövde Visa alla kundservicejobb i Skövde
2026-06-03
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Skaraborg AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Som kundtjänstemedarbetare/säljsupport kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att se till att möta kundernas förväntningar för att de ska få rätt produkt - i rätt tid.
Du kommer sitta med mottagning, bearbetning samt administration av ordrar och restordrar. I din vardag ingår ständig kontakt med lagerpersonal och företagets återförsäljare.
I din roll ingår det även att vara säljsupport och stötta företagets säljorganisation.
Här kommer du har mail- och telefonkontakt med kunder samt regelbunden kommunikation med företagets säljare.
Tjänsten är på heltid och arbetstiden är kl. 08.00-17.00.
Start för tjänsten är omgående/vid överenskommelse och stäcker sig till mitten/slutet av augusti.
Du kommer få en anställning via OnePartnerGroup Skaraborg och arbeta ute på plats hos vår kund.
Din profil
Vi söker dig som har som lägst en gymnasieutbildning. Har du arbetat inom kundtjänst eller motsvarande är det meriterande.
Som person är du serviceinriktad, trivs med kundkontakter och har lätt för att samarbeta. Du är nyfiken, lösningsorienterad och bidrar till en positiv arbetsmiljö med din energi.
Du har god datavana och hanterar office-paketet. Har du tidigare arbetat i ett affärssystem är det meriterande. Att du behärskar svenska och engelska är ett krav för tjänsten.
Körkort och tillgång till egen bil är nödvändigt för att ta sig till arbetsplatsen.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Ansökningsprocessen
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Jennifer Lindvall, 073-425 56 41a alt. via jennifer.lindvall@onepartnergroup.se
.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skaraborg AB
(org.nr 556861-5545), https://www.onepartnergroup.se/
541 50 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rekryteringskonsult / Konsultchef
Jennifer Lindvall jennifer.lindvall@onepartnergroup.se +46734255641 Jobbnummer
9944083