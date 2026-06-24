Kundtjänstmedarbetare
Lövestad Larmcentral AB / Kundservicejobb / Sjöbo Visa alla kundservicejobb i Sjöbo
2026-06-24
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Lövestad Larmcentral är en fristående och rikstäckande larmcentral.
Vi ser gärna dig som sökande ha följande kriterier:
• Gymnasieutbildning
• Serviceinriktad
• Stresstålig
• Ostraffad
• Rökfri
Vill du vara en del i vårt kundtjänstteam?
Som kundtjänstmedarbetare är du länken mellan företaget och kunderna. Vanliga arbetsuppgifter är att svara på frågor och ta emot felanmälningar. Man kan också arbeta med att ge kundsupport för en eller flera organisationer. Att vara serviceinriktad är en viktig egenskap hos oss på Lövestad Larmcentral.
Telefonen och datorn är ett viktigt arbetsverktyg. Kundmottagare dokumenterar allt med hjälp av datorn och använder olika program beroende på uppgift. Internet och e-post är andra medel för att kommunicera och ge information till kunder och andra delar av organisationen.
Varierande arbetstider förekommer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Epost
E-post: personal@lovestadlarmcentral.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lövestad Larmcentral AB
(org.nr 556583-1285), https://lovestadlarmcentral.se
Södergatan 18 (visa karta
)
275 75 LÖVESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lövestad Larmcentral AB Jobbnummer
9976893