Kundtjänstmedarbetare
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2026-06-23
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Kundtjänstmedarbetare sökes
Vill du arbeta i en serviceinriktad roll där du får hjälpa kunder och bidra till positiva kundupplevelser? Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad kundtjänstmedarbetare till vårt team.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att:
Besvara inkommande samtal, e-post och chattärenden.
Hjälpa kunder med frågor, beställningar och reklamationer.
Ge professionell service och hitta lösningar som möter kundens behov.
Administrera kundärenden i våra system.
Samarbeta med kollegor för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Vi söker dig som
Har god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
Är serviceinriktad, positiv och ansvarstagande.
Har god datorvana.
Kan arbeta självständigt och strukturerat.
Tidigare erfarenhet av kundservice är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En trevlig och inkluderande arbetsmiljö.
Möjlighet till personlig utveckling.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
via mail
E-post: sr@viraliv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänstmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682) Jobbnummer
9975943