Kundtjänstmedarbetare

Medla Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm
2026-03-11


Visa alla kundservicejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Medla Sverige AB i Stockholm, Örebro, Linköping, Borås, Göteborg eller i hela Sverige

Vi söker nu åt vår uppdragsgivare 1 ny kundtjänst medarbetare.

Företaget är ett väletablerat säkerhetsföretag som är verksamma över hela landet.
Företaget har funnits i över 15 år och är ledande i sin bransch när det kommer till säkerhet och kvalité på produkter.

Du kommer att arbeta i ett spännande bolag med stark tillväxt och bra atmosfär på kontoret.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara i kundtjänsten på företaget.
Som kundtjänstmedarbetare arbetar du med att bistå de kunder som ringer in i olika ärenden och hjälpa dem efter bästa förmåga.

Den största delen i arbetet går ut på att arbeta med kunder som vill avsluta sina tjänster, din arbetsuppgift går ut på att försöka få kunden att stanna kvar som kund.
Kunderna är i huvudsak företag och är mellan 1 - 50 anställda.

Du kommer få all utbildning som behövs för företagets produkter och tjänster. Samt vidareutbildning i sälj och service.

Vi kräver att du har minst 3 månaders tidigare erfarenhet av försäljningsarbete.

Vi ser gärna att du har:

• Socialkompetens
• God service känsla
• Intresse av att hjälpa människor
• Intresse för försäljning

Rekryteringen sker löpande så vänta inte med ansökan!

Ersättning
Fast och Rörlig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Medla Sverige AB (org.nr 559053-9762), http://www.recnet.se

Arbetsplats
Recnet

Jobbnummer
9789408

Prenumerera på jobb från Medla Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Medla Sverige AB: