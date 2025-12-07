Kundtjänstmedarbetare
2025-12-07
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
Nordiska möbler i broby AB
Kundsupport / Innesälj
Kristianstad / Broby
Nordiska Rum säljer välkända varumärken inom segmentet möbler och inredning. Vi strävar efter att kunna erbjuda hög kvalitet till lågt pris till såväl privatpersoner som företag. Våra produkter säljs både på nätet och i vår butik i Broby.
Vi växer så det knakar och nu letar vi efter dig som kan ansluta till vårt kundservice och sälj-teamPubliceringsdatum2025-12-07Dina arbetsuppgifter
Dina dagliga arbetsuppgifter kommer vara att hantera kundtjänstärenden på mail och telefon. Vi jobbar med ett ärendesystem som heter zendesk där supportärenden registreras. Det kan vara allt från produktfrågor, reklamationer eller leveransfrågor.Profil
Du har erfarenhet av att jobba systematiskt och strukturerat vid en dator. Du är snabb vid tangentbordet.
Du lär dig snabbt nya program och arbetssätt.
Du har ett trevligt bemötande och är en bra lyssnare mot kunder och kollegor.
Du är Prestigelös och gillar att göra klart och slutföra saker.
Meriterande
Du har arbetat i Zendesk tidigare.
Du har jobbat med kundsupport tidigare.
Vi erbjuder:
En tillsvidaretjänst på 100%. Helgarbete förekommer regelbundet enligt schema.Tillträde så fort som möjligt.
Rekrytering sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Låter detta som du? Varmt välkommen med din ansökan till gordon@nordiskarum.se
För mer information om tjänsten kontakta Gordon Liljegren på Nordiska Rum på 0730-471619. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
