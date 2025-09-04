Kundtjänstmedarbetare
2025-09-04
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Visa alla jobb hos Åre Kommun, Medborgarservice i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Vi söker en ny kollega, en kundtjänstmedarbetare, som är duktig på kommunikation och levererar service i världsklass! Hos oss kommer du ingå i ett positivt och engagerat team som brinner för kundservice.
På kundcenter jobbar vi med viktigt samhällsbärande information och vägledning dit man kan vända sig med frågor om kommunens verksamheter och service. Dina arbetsuppgifter är att ge information, vägledning och hjälpa till att lösa problem där du förenklar vardagen för Åre kommuns medborgare, föreningar och företag samt kollegor i kommunens andra verksamheter. Arbetet utförs huvudsakligen via telefon men även via mejl och personliga besök. Du jobbar brett med många olika typer av frågor och i flera olika digitala verksamhetssystem.
I detta arbete får du hög kompetens om Åre kommun och våra verksamheter du kommer ha nytta och glädje av i dina vidare kliv i karriären såväl inom Åre kommun som i andra branscher.
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.
• Dokumenterad erfarenhet inom kundservice och kundbemötande
• Tidigare erfarenhet från ett serviceinriktat arbetssätt
• Du har en väl utvecklad förmåga till gott bemötande, hög grad av flexibilitet och lösningsfokus
• Har en bra samtals- och telefonteknik och god förmåga att hantera olika typer av IT-baserade informations- och verksamhetssystem
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift
För att trivas i rollen behöver du vara lugn, trygg och inlyssnande i ditt möte med våra kunder. För att lyckas i din roll behöver du vara strukturerad och noggrann med ett eget driv och god förmåga att prioritera arbetsuppgifter när inflödet är högt. Du trivs att arbete i händelsernas centrum och i en miljö där mycket händer samtidigt med mycket information att sortera och hantera. Du gillar att arbeta såväl individuellt som i grupp och utmärker dig som en god lagspelare med lyhördhet och omsorg om dina kollegor då vi är varandras arbetsmiljö. Vi samarbetar mycket internt med andra verksamheter och för att lyckas behöver du ha god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer som främjar samarbete.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner
