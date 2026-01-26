Kundtjänst- och Administrationsmedarbetare

Shark Bemanning AB / Kundservicejobb / Enköping
2026-01-26


Publiceringsdatum
2026-01-26

Om tjänsten
Som kundtjänst- och administrationsmedarbetare är du en central stödfunktion hos ConnectEstate. Du är första kontaktpunkt för hyresgäster och ger administrativt stöd till sälj- och leveransteamet. Rollen är operativ och viktig för att våra leveranser och projekt ska fungera smidigt.

Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande samtal och mejl från hyresgäster

Besvara frågor om fiberinstallation, tidsplan och utrustning

Dokumentera ärenden i CRM/ärendehanteringssystem

Stödja projektledare med uppföljning, dokumentation och struktur

Ta emot inkommande intresse och vidarebefordra leads till säljteamet

Avlasta säljare och projektledare med administration

Kvalifikationer
Erfarenhet av kundkontakt, kundtjänst eller administrativ roll

God svenska & engelska i tal och skrift

God datorvana (Officepaketet)

Strukturerat arbetssätt och trygg i telefonkontakt

Meriterande
Erfarenhet från telekom, fastighet eller teknisk kundtjänst

Erfarenhet av CRM- eller ärendehanteringssystem

Grundläggande förståelse för fiber, bredband eller TV

Vi erbjuder
En varierad och viktig roll i ett växande bolag

Tydliga arbetsprocesser och introduktion

Arbete i nära samarbete med sälj- och leveransteam

Möjlighet att utvecklas inom kundservice och administration

Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Tjänsten är belägen på connect estates kontor i Enköping.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Shark bemanning och att du anställs direkt hos Connect Estate Sweden AB. Alla frågor kring tjänsten går till Jesper.johansson@sharkbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7112761-1807229".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Kyrkogatan 16 (visa karta)
745 31  ENKÖPING

Arbetsplats
Shark Bemanning

Jobbnummer
9704258

