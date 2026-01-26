Kundtjänst- och Administrationsmedarbetare
2026-01-26
Om tjänsten
Som kundtjänst- och administrationsmedarbetare är du en central stödfunktion hos ConnectEstate. Du är första kontaktpunkt för hyresgäster och ger administrativt stöd till sälj- och leveransteamet. Rollen är operativ och viktig för att våra leveranser och projekt ska fungera smidigt.Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande samtal och mejl från hyresgäster
Besvara frågor om fiberinstallation, tidsplan och utrustning
Dokumentera ärenden i CRM/ärendehanteringssystem
Stödja projektledare med uppföljning, dokumentation och struktur
Ta emot inkommande intresse och vidarebefordra leads till säljteamet
Avlasta säljare och projektledare med administrationKvalifikationer
Erfarenhet av kundkontakt, kundtjänst eller administrativ roll
God svenska & engelska i tal och skrift
God datorvana (Officepaketet)
Strukturerat arbetssätt och trygg i telefonkontakt
Meriterande
Erfarenhet från telekom, fastighet eller teknisk kundtjänst
Erfarenhet av CRM- eller ärendehanteringssystem
Grundläggande förståelse för fiber, bredband eller TV
Vi erbjuder
En varierad och viktig roll i ett växande bolag
Tydliga arbetsprocesser och introduktion
Arbete i nära samarbete med sälj- och leveransteam
Möjlighet att utvecklas inom kundservice och administration
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Tjänsten är belägen på connect estates kontor i Enköping.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Shark bemanning och att du anställs direkt hos Connect Estate Sweden AB. Alla frågor kring tjänsten går till Jesper.johansson@sharkbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7112761-1807229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Kyrkogatan 16 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9704258