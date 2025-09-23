Kundtjänst

KAK i Västra Mälardalen AB / Kundservicejobb / Arboga
2025-09-23


Visa alla kundservicejobb i Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Eskilstuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos KAK i Västra Mälardalen AB i Arboga

Vill du arbeta i en växande organisation där kvalitet, service och kundnöjdhet står i centrum?
KAK söker nu en engagerad och professionell Kundtjänstsäljare som vill bli en nyckelperson i vårt team.

Om rollen

Som kundtjänstsäljare hos oss blir du företagets ansikte utåt och en central del i vår kontakt med både nya och befintliga kunder. Du kommer att:

Ta emot och hantera inkommande kundförfrågningar

Skicka och följa upp offerter inom flytt- och städtjänster

Boka in uppdrag och säkerställa smidiga processer för våra kunder

Arbeta proaktivt för att skapa långsiktiga kundrelationer

Vem är du?

Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har en genuin känsla för service. Du trivs i en roll där du får kombinera administration och försäljning, och där varje kundkontakt är en möjlighet att leverera mervärde.

Vi ser gärna att du har:

Tidigare erfarenhet av kundtjänst, försäljning eller liknande roll

God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system

Utmärkta kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ

Vi erbjuder

En trygg anställning i ett företag med stark kvalitetsprofil

Möjlighet att växa och utvecklas i din roll

Ett trevligt team och en arbetsmiljö präglad av engagemang och professionalism

Om KAK

KAK är ett serviceföretag i Västra Mälardalen med fokus på flytt- och städtjänster. Vi står för kvalitet, noggrannhet och pålitlighet, vilket har gjort oss till ett självklart val för många kunder i regionen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: majd.khedr1@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KAK i Västra Mälardalen AB (org.nr 559364-1094)
732 33  ARBOGA

Kontakt
Majd Khedr
majd.khedr1@gmail.com
0761391600

Jobbnummer
9523211

Prenumerera på jobb från KAK i Västra Mälardalen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos KAK i Västra Mälardalen AB: