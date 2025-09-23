Kundtjänst
2025-09-23
Vill du arbeta i en växande organisation där kvalitet, service och kundnöjdhet står i centrum?
KAK söker nu en engagerad och professionell Kundtjänstsäljare som vill bli en nyckelperson i vårt team.
Om rollen
Som kundtjänstsäljare hos oss blir du företagets ansikte utåt och en central del i vår kontakt med både nya och befintliga kunder. Du kommer att:
Ta emot och hantera inkommande kundförfrågningar
Skicka och följa upp offerter inom flytt- och städtjänster
Boka in uppdrag och säkerställa smidiga processer för våra kunder
Arbeta proaktivt för att skapa långsiktiga kundrelationer
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har en genuin känsla för service. Du trivs i en roll där du får kombinera administration och försäljning, och där varje kundkontakt är en möjlighet att leverera mervärde.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av kundtjänst, försäljning eller liknande roll
God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
Utmärkta kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett företag med stark kvalitetsprofil
Möjlighet att växa och utvecklas i din roll
Ett trevligt team och en arbetsmiljö präglad av engagemang och professionalism
Om KAK
KAK är ett serviceföretag i Västra Mälardalen med fokus på flytt- och städtjänster. Vi står för kvalitet, noggrannhet och pålitlighet, vilket har gjort oss till ett självklart val för många kunder i regionen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: majd.khedr1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KAK i Västra Mälardalen AB
(org.nr 559364-1094)
732 33 ARBOGA Kontakt
Majd Khedr majd.khedr1@gmail.com 0761391600 Jobbnummer
9523211