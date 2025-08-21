Kundsupportmedarbetare
Bilåtervinning i Tibro AB / Kassapersonalsjobb / Tibro Visa alla kassapersonalsjobb i Tibro
2025-08-21
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilåtervinning i Tibro AB i Tibro Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
• Kundservice i butik, mejl eller via telefon.
• Uppdatera och hantera administration.Kravprofil för detta jobb
Kompetens Försäljningsvana, telefonförsäljning, framförallt i bilbranschen.
Internet/Intranet, informationssökning
Kundtjänst
Reklamationer, handläggningsvana
Säljsupport, administrativt säljstöd
Arbetstid
Måndag till fredag 8:00-17:00.
Anställningsform: Heltidsanställning 100%
LÖN
Enligt IF kollektivavtal.Så ansöker du
BARA via mejl:
CV och personligt brev samt lista på referenser och kontaktuppgifter
Skickas till info@bilatibro.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: info@bilatibro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilåtervinning i Tibro AB
(org.nr 556792-9616)
Värsåsvägen 42 (visa karta
)
543 35 VÄRSÅSVÄGEN 42 Kontakt
Personalansvarig
Hussein Ahmed info@bilatibro.se 0504785601 Jobbnummer
9470101