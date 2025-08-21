Kundsupportmedarbetare

Bilåtervinning i Tibro AB / Kassapersonalsjobb / Tibro
2025-08-21


Publiceringsdatum
2025-08-21

Dina arbetsuppgifter
• Kundservice i butik, mejl eller via telefon.
• Uppdatera och hantera administration.

Kravprofil för detta jobb
Kompetens Försäljningsvana, telefonförsäljning, framförallt i bilbranschen.
Internet/Intranet, informationssökning
Kundtjänst
Reklamationer, handläggningsvana
Säljsupport, administrativt säljstöd
Arbetstid
Måndag till fredag 8:00-17:00.
Anställningsform: Heltidsanställning 100%
LÖN
Enligt IF kollektivavtal.

Så ansöker du
BARA via mejl:
CV och personligt brev samt lista på referenser och kontaktuppgifter
Skickas till info@bilatibro.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: info@bilatibro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bilåtervinning i Tibro AB (org.nr 556792-9616)
Värsåsvägen 42 (visa karta)
543 35  VÄRSÅSVÄGEN 42

Kontakt
Personalansvarig
Hussein Ahmed
info@bilatibro.se
0504785601

Jobbnummer
9470101

