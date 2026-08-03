Kundsupport/Admin till Delidel - Göteborg
Marketpeople AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-08-03
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Om tjänsten
I rollen som kundsupport/Admin så blir du en del av teamet inom ekonomi/admin/CheckWatt.Teamet är litet och sammansvetsat och har en bred insyn i verksamheten. Rollen är högst operativ och varierad men det primära fokuset är på att lösa kundärenden på ett effektivt och smidigt sätt samt ansvara för kontakten med externa parter i form av nätbolag så att dessa relationer är på topp.
Till en början kommer fokus ligga på first line support och kontakt med nätbolag men med tiden finns goda möjligheter att växa in i fler och mer avancerade arbetsuppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera inkommande kundärenden via telefon, mejl och ärendesystem
Felsöka enklare ärenden kopplade till solcellsanläggningar (främst CheckWatt)
Eskalera och följa upp ärenden internt
Ansvara för anmälningar och löpande kontakt med nätbolag
Administrativa uppgifter kopplade till installationer och kundärenden
Du arbetar nära sälj, order, service och eftermarknad – alltid med kunden i fokus.
Arbetstider: Kontorstider under måndag - fredag.
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning tillämpas.
Start för tjänsten: Omgående
Adress till arbetsplats: Klangfärgsgatan 12, 426 52 Västra Frölunda.
Om Delidel
Delidel är ett solcellsbolag som arbetar främst mot privatpersoner, men även företag. De är ett mindre, sammansvetsat team med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan avdelningar. Hos Delidel är inställning och vilja att lära viktigare än ålder eller bakgrund. Hundar finns på kontoret – så du behöver vara bekväm med det.
Hos Delidel erbjuds du en arbetsplats med trevliga kollegor, god gemenskap och ett utvecklande arbete. De satsar långsiktigt på deras medarbetare. För rätt person är möjligheterna att utvecklas och växa hos Delidel stor.
Hemsida: www.delidel.se
Krav och egenskaperKrav
Har gymnasieexamen
God datorvana och arbetar obehindrat i digitala system
Obehindrad svenska i tal och skrift
Obehindrad engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av kundservice eller liknande
Studier inom IT, teknik eller naturvetenskapPubliceringsdatum2026-08-03Dina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad. Då rollen innebär varierande arbetsuppgifter så behöver du trivas med att ha många bollar i luften. För att kunna hantera detta på bästa sätt behöver du som person vara strukturerad, ordningsam samt initiativtagande. Det är också viktigt att du är kommunikativ och trygg i kunddialoger, även när dessa blir mer utmanande.
Som medarbetare kommer du att ha både självständiga arbetsuppgifter och samarbeta med kollegor. Vi söker därför en person som fungerar bra i teammiljö och samtidigt kan arbeta självständigt när så behövs. Det viktigaste för Delidel är inte vad du gjort tidigare utan vad du kan bidra med framåt.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Lön och förmåner
Lön: Fast månadslön.
Förmåner:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag (5 000 kr/år)
25 dagars semester
Flexibla arbetstider i viss utsträckning (när du kommit in i jobbet)
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett direkt via annonsen. Vid ansökan får du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen. För de som går vidare är nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. De som går vidare efter detta kommer få genomföra referenstagning digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta sker en presentation för Delidel som själva tar över processen.
Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
Hemsida: www.marketpeople.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162108-2128190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167), https://jobb.marketpeople.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Marketpeople Jobbnummer
10019905