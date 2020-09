Kundservicemedarbetare till SodaStream - Hero AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Hero AB

Hero AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-09-02SodaStream is the world's leading manufacturer and distributor of Sparkling Water Makers, which enable consumers to easily transform ordinary tap water into sparkling water and flavored sparkling water in seconds. SodaStream's products promote health and wellness, are environmentally friendly, cost effective and fun to use. Every year SodaStream provides 1, 5 billion liters of carbonated beverages to millions of households, making it one of the largest beverage companies in the world. We employ more than 2,000 people worldwide, with over 30 nationalities represented.2020-09-02SodaStream Nordics befinner sig i en tillväxtfas och söker därför ytterligare en kollega till sitt kundserviceteam som idag består utav 5 personer varav en Nordisk kundtjänstchef. Vill du bli en del av ett glatt team fyllt med härlig energi som levererar förstklassig service till kunderna så kan detta vara jobbet för dig! Teamets funktion är att ansvara för kundservice och orderläggning mot främst B2B kunder men även B2C kunder. Man agerar även stöd till säljarna och ansvarar för övrig administration. Dina primära arbetsuppgifter kommer vara:Ta emot och registrera ordrar och reklamationerBesvara kunders frågor via telefon och mailVara behjälplig mot säljorganisationenVara delaktig i att ständigt utveckla processer och arbetssättÖvrig administrationVem är duFör att trivas i rollen så ser vi att du brinner för mötet med kund. Vi ser gärna att du är initiativrik och utvecklar kunddialogen. Du känner igen dig i beskrivningen som optimistisk, ansvarstagande, positivt inställd och lösningsorienterad. Vi tror att du har arbetat med administrativa arbetsuppgifter tidigare gärna inom Retail i en roll där du hanterat företagets orderflöde. Du behöver ha god administrativ förmåga och vara noggrann så vi ser gärna att du är van vid att arbeta med struktur i de roller du haft tidigare.För den här rekryteringen kommer vi att värdera in dina personliga egenskaper.Du känner dig trygg och säker med att kommunicera på engelska då det är bolagets koncernspråk.MeriterandeHar tidigare arbetat inom FMCGTalar och skriver på NorskaTidigare erfarenhet av ordersystemet JeevesTillträde, omfattning och anställning:Detta är en direktrekrytering där du anställs direkt hos SodaStream. Tjänsten är på heltid med kontorstider måndag till fredag. Start för uppdraget är snarast, och vi kommer därför att intervjua kandidater löpande. SodaStream sitter i fina lokaler i Hammarby Sjöstad.Hur söker du?Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv och personliga brev innehållande en beskrivning av ditt intresse för tjänsten. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Har du frågor besvaras dessa av rekryteringsansvarig Madelaine Roosmark på madelaine.roosmark@hero.se Vi ser fram emot att läsa din ansökan!We are heart working"Vi på Hero specialiserar oss på personaluthyrning och rekrytering i Stockholm. Bolaget växte fram genom viljan att ta vara på erfarenhet från branschen och att samtidigt bidra i ett större samhällsperspektiv. Det har vi uppnått genom att alltid jobba med hjärtat. För oss betyder det att vi aldrig tummar på kvalitet, att vi är personliga och att vi alltid strävar efter att bygga långsiktiga relationer. Det betyder också att vi är ärliga mot kandidater, konsulter, kunder och oss själva. Det visar sig dagligen vara det roligaste och mest lyckade sättet till framgångsrika samarbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-10-01Hero AB5343423