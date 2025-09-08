Kundservicemedarbetare till DHL Freight
Lockas du av att arbeta i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik? Är du dessutom tillgänglig i oktober och drivs av att ha en roll med breda kontaktytor? Då ska du ta chansen och söka tjänsten som kundservicemedarbetare hos DHL Freight. Här får du möjligheten att utvecklas i en dynamisk miljö tillsammans med härliga kollegor.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid med startdatum 6 oktober och som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos DHL Freight. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget eller anställning. Om företaget
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är "logistikbolaget för hela världen". DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 520 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. DHL i Sverige har ca 4000 medarbetare och 65 kontor, terminaler och stationer runt om i Sverige. DHL Freights kundservice i Växjö ansvarar för all kundservice gällande inrikestransporter. Totalt är de ca 140 medarbetare och avdelningen Frontline består av 90 medarbetare som värdesätter god gemenskap. Företaget strävar efter att ha roligt tillsammans, nå målen, få kunderna att växa och fira framgångar. Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundservicemedarbetare ansvarar du för att ta emot, hantera och administrera inkommande ärenden via telefon, mail och chatt. Ärendena avser frågor både före, under och efter transporten från kunder belägna i hela Sverige. Du har kontakt med både företagskunder och privatpersoner där det viktiga blir att hitta rätt lösning och ge en god service. Vidare har du ett nära samarbete med övriga funktioner inom kundservice samt DHL Freight. Detta för att stärka banden och samarbetet inom DHL Freight i syfte för att arbeta med ständiga förbättringar. I rollen erbjuds du initialt en introduktion för att skapa förståelse för företagets arbetssätt och system. Här får du möjligheten att utvecklas tillsammans med din avdelning och hela kundservice. DHL Freight har delat in kundens frågor i olika kunskapsområden, vilket innebär att du börjar med att lära dig ett kunskapsområde för att sedan bygga vidare med fler. Tillsammans med kollegorna hjälps ni åt och stöttar varandra.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasial utbildning eller likvärdig
God dator- och systemvana
Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
Meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet inom kundservice eller andra kundnära roller
Vi söker dig som har en god kommunikationsförmåga och trivs bäst när du får samarbeta med andra. Då tillgänglighet och kundbemötande är viktigt för att kunna leverera positiv kundupplevelse, ser vi att du motiveras av att leverera en god service och är inlyssnande. Då arbetet kräver hög struktur och ordning är du även noggrann som person, van att arbeta i data- och systemmiljö och har förmågan att prioritera i ditt arbete och vara lösningsfokuserad. Det är också av vikt att du kan hantera ett varierat arbetstempo och är flexibel då arbetsbelastningen kan variera.
Övrig information
Start: 6/10 Plats: Växjö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller kring din ansökan är du välkommen att kontakta vår support genom att maila till info@bravura.se
eller ringa till nummer 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
