Kundservicemedarbetare
Gästrike Återvinnare / Kundservicejobb / Gävle Visa alla kundservicejobb i Gävle
2026-02-23
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gästrike Återvinnare i Gävle
Brinner du för att ge service av högsta klass och vill göra skillnad inom samhällsnytta, återvinning och hållbarhet? Sätter du alltid kunden i första rummet? Då kan du vara vår nya kundservicemedarbetare, välkommen med din ansökan!
Vi söker nu en engagerad kundservicemedarbetare för anställning hos oss.
I rollen på kundservice hjälper du kunder med deras ärenden. Du hanterar inkommande samtal från företags- och privatkunder samt ger kundsupport via mail. Administrativa uppgifter såsom orderhantering och ärendehandläggning är en del av din vardag. Du kommer att tillhöra ett team på tio personer i kundservice och arbetet är förlagt till dagtid.
Gästrike återvinnare är en utvecklingsorienterad organisation med hög kompetens inom hållbar avfallshantering. Vi vill bidra till att förena balans mellan arbetsliv och privatliv, och erbjuder våra anställda förmåner som flexibel arbetstid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vårt moderna aktivitetsbaserade kontor är placerat på Sörby Urfjäll med tillgång till ett välutrustat gym och bra kommunikationer. I rollen ingår kundsupport via telefon och mail, ärendehandläggning, orderhantering samt att vara med och bidra i arbetet med ständiga förbättringar.
Om dig
Vi söker dig som har hög servicekänsla och förmågan att bemöta människor på ett professionellt sätt, såväl i telefon som skriftligt. Du är ansvarstagande och trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor i team. Arbetet präglas av kontakt med såväl kunder som kollegor, därför är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga, är social, initiativtagande och effektiv under press. Då vi är en kommunal verksamhet är det viktigt att du har förmåga att kunna sätta dig in i lagstiftning och föreskrifter för att på ett pedagogiskt sätt bemöta våra kunder i vad som gäller.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska ha gymnasial utbildning, god datorvana och vara trygg i att hantera flera olika system samtidigt.
Några års erfarenhet inom kundservice samt erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna i form av handläggning, och förmåga att förstå och lösa problem är ett krav.
En positiv inställning, nyfikenhet på att lära dig nya saker och att alltid ha kundens bästa i fokus är viktigt. Det är meriterande om du har goda systemkunskaper i Lime eller BFUS.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Välkommen med din ansökan!
Anställningsformen är en tillsvidare anställning med provanställning med start slutet av mars/början på april.
Skicka in din ansökan via mejl till info@gastrikeatervinnare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: info@gastrikeatervinnare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gästrike Återvinnare
(org.nr 222000-1339)
Utmarksvägen 16 (visa karta
)
802 91 GÄVLE Jobbnummer
9757892