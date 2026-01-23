Kundservice inom elbranschen!
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Öckerö
eller i hela Sverige
Har du jobbat med kundservice/försäljning och vill nu leverera service i världsklass? Då vill vi att du söker in nu!
Till en kunds räkning söker vi nu dig som har erfarenhet av kundservice/försäljning och vill nu jobba med befintliga kunder. Det kan förekomma både utgående samtal samt inkommande. Så vi ser gärna att du som söker har en kombination av både jobbat utgående/inkommande. Denna roll passar dig som är i början av sin karriär och vill hamna på ett stort bolag med goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande förfrågningar via telefon, mail och sms.
Ge support och vägledning i kreditfrågor.
Kontakta kunder för att följa upp inkassoärenden.
Samarbeta med teamet för att säkerställa hög kundnöjdhet.Kvalifikationer
Relevant utbildning inom kundservice eller administration.
Minst ett års erfarenhet inom kundservice eller liknande roll.
Erfarenhet av att hantera inkommande och utgående samtal.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Du är självgående och ansvarstagande i ditt arbete.
Du har en lösningsorienterad inställning och hanterar utmaningar med ett positivt förhållningssätt.
Du är flexibel och anpassar dig lätt efter förändrade förutsättningar.
Du har en god kommunikationsförmåga och samarbetar effektivt med andra.
Du är strukturerad och arbetar noggrant för att leverera hög kvalitet i ditt arbete.
Du trivs i en arbetsmiljö där du får möjlighet att ta egna initiativ och vara proaktiv.Övrig information
Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. CVn tas ej emot per mail utan endast via ansökan. Vid frågor är du varmt välkommen att maila ansvarig rekryterare Amir Sten på amir@kraftsam.se Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9701278