Kundservice Bank Privat

2026-01-27
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
Nu söker vi dig som vill arbeta som Kundservice Bank på vårt kontor i Falköping.
Om jobbet
Vi söker en medarbetare som ska arbeta med service och administration för våra kunder inom bank. Detta sker via telefon, våra digitala kanaler och att kunderna kommer in på vårt kontor. Du kommer att arbeta med försäljning och rådgivning inom privat bank men även daglig hantering av ärenden inom företag och lantbruk.I tjänsten ingår också att vara "back officestöd" för privatrådgivarna inom bank. I rollen ingår att arbeta med kundkännedomsfrågor och att motverka penningtvätt. Det innebär att du utreder och följer upp de avvikelser som eventuellt uppstår.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Vem är du?
Vi söker en ny medarbetare med en ekonomisk grundutbildning på högskolenivå eller eftergymnasial nivå. Det är en fördel om du har erfarenhet inom bank och har arbetat med service och försäljning tidigare. Som person är du utåtriktad och engagerad. Du har lätt för att se affärsmöjligheter och tycker om att ge kunderna ett personligt bemötande som får dem att känna sig välkomna.
Vi värdesätter att du är en lagspelare som trivs med att arbeta i en tight grupp där samarbete och dialog är viktiga. Vi söker dig som är flexibel och kan hantera stress på ett bra sätt, samt har förmågan att växla mellan olika arbetsuppgifter.
LF Skaraborg är ett kundägt bolag som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedling i Skaraborg. För oss som arbetar i bolaget blir uppdraget tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak.
För oss är det viktigt med nöjda kunder som valt att skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar värde som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder till godo.
Mer information
Rekryterande chef: Ulf Albemo tel: 0515-72 33 25
Personalrepresentant: Sandra Posse 0501-640 18
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Skaraborg - Ömsesidigt
(org.nr 566000-6866), https://www.lansforsakringar.se/skaraborg/privat/ Arbetsplats
LF Skaraborg Jobbnummer
9707940