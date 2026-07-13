Kundrådgivare till Vidingehem
Vidingehem AB / Kundservicejobb / Växjö Visa alla kundservicejobb i Växjö
2026-07-13
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Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill arbeta för att Vidingehem ska vara det självklara valet av hyresvärd genom hela livet!
Vi är drygt 140 medarbetare som arbetar med att finnas till hands i vardagen för att göra boendet enkelt och bekvämt för våra hyresgäster.
Vi är stolta över vår goda företagskultur och kan erbjuda en trivsam och framåtriktad arbetsplats.
Vidingehem är en del av Växjö kommun och tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden.
Välkommen till oss på Vidingehem!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
I rollen som kundrådgivare ansvarar du för att informera, vägleda och ge stöd till våra hyresgäster på ett professionellt och lösningsfokuserat sätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Mottagning och registrering av felanmälningar
• Telefon, mail och kundmottagning
• Hantering av inkommande frågor från hyresgäster
• Administrativa uppgifter kopplade till kundservice
• Bemanning av receptionen och intern support till övriga delar av organisationen
• Delaktig i att driva och stödja IT- och systemrelaterade frågor inom kundcenter, där du också fungerar som ett stöd i användningen av våra system och digitala arbetsverktyg.
Du erbjuds ett varierat och utvecklande arbete där du får möjlighet att bidra till en god boendemiljö och en hög servicenivå. Du blir en viktig del av vårt team och en nyckelperson i kontakten med våra hyresgäster.
Tjänsten är ett vikariat med eventuell möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fullgjort ett treårigt gymnasieprogram. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift, samt goda kunskaper i Officepaketet och du har lätt för att ta till dig nya system. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom service, exempelvis som kundtjänstmedarbetare, uthyrning, superuser eller liknande roller.
Som person är du positiv, lösningsorienterad och har en mycket god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer, både internt och externt. Du arbetar strukturerat och har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett intresse för system och digitala verktyg, lär dig snabbt nya system och förklarar dem gärna för andra. Vidare värdesätter du ett gott arbetsklimat och bidrar aktivt till ett positivt samarbete i teamet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, upphör: 2027-06-13 .
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336310". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vidingehem AB
(org.nr 556935-3534)
Box 241 (visa karta
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351 05 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter +4647041000 Jobbnummer
10000756