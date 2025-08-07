Kundrådgivare med teamledaruppdrag
Sparbanken Skaraborg AB (publ) / Bankjobb / Essunga Visa alla bankjobb i Essunga
2025-08-07
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparbanken Skaraborg AB (publ) i Essunga
, Vara
, Skara
, Götene
eller i hela Sverige
Sparbanken Skaraborg är en affärsnära sparbank med uppgift att vara en trygg och långsiktig partner för våra kunder inom privat och företagsmarknaden. Vi finns här, i hjärtat av Skaraborg med mötesplatser i Skara, Vara, Götene och Nossebro. Våra beslut fattas lokalt, vårt huvudkontor finns i Skara och vi ägs av Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som innebär att vi alla tillsammans har ett stort samhällsengagemang. Vi är proaktiva och tillgängliga med 130 medarbetare och specialister som har en bred kompetens och förståelse för det som gör skillnad.
Vårt löfte är att ständigt utvecklas, tänka nytt och se till att medarbetare och kunder växer. Här möts du av ett utvecklande ledarskap som ser dig som vår viktigaste resurs. Välkommen att växa med oss!
Vi söker
Nu söker vi en kundrådgivare med teamledaruppdrag till vår mötesplats i Nossebro.
Med kundens behov i fokus har du som kundrådgivare som främsta uppgift att möta våra kunder i rådgivning avseende hela privataffären. Det innebär bland annat att du med hög servicegrad, i syfte att ge kunden en god upplevelse av banken, kommer att arbeta med spontana och bokade kundmöten inom låna, spara, betala och försäkraområdet. På ett självständigt sätt hanterar du kundens totala behov inom privataffären med möjlighet till att slussa till annan/högre kompetens när behov av det uppstår. Du är aktiv på vår lokala marknad och deltar t. ex vid husvisningar och lokala event.
I rollen vi söker ingår även ett teamledaruppdrag för våra 4 kundrådgivare i Nossebro. Att vara teamledare hos oss innebär att du har ett uppdrag i din befintliga kundrådgivarroll då du i det dagliga arbetet leder och utvecklar den arbetsgrupp du är ansvarig för. Du kommer att coacha dina kollegor med syfte att göra försäljning på ett compliant och effektivt arbetssätt.
Tillsammans med ansvarig chef och övriga teamledare inom banken kommer du ansvara för genomförandet av bankens ställda affärsmål samt fördela ut mål och ansvara för att dessa genomförs. Du kommer att arbeta med att gruppen kompetensutvecklas kontinuerligt samt säkerställa att gruppen har tillräcklig med information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Om dig
Vi ser att du har god erfarenhet av att arbeta som kundrådgivare inom privatområdet och ligger i framkant genom att aktivt tillgodogöra dig och implementera nya system och arbetssätt och har goda ledaregenskaper. Du är en god förebild gällande våra värderingar och för god kommunikation inom teamet, mellan våra avdelningar, med våra kunder samt samarbetspartners.
Vi söker dig som har/är:
- Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/finans
- Swedsec-licenser inom bolån och rådgivning samt certifiering inom försäkringsdistribution
- Kreditbeviljningsrätt och värderingsrätt
- Kunnig inom och har stort fokus på digitalisering
- Driven med stort engagemang och hög social kompetens
- Affärsmässig och motiveras av att skapa goda relationer och kundmöten
- Ett positivt förhållningssätt, är flexibel och ansvarstagande
Förutom de grundläggande kompetenskraven lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och hur du med dessa bidrar till vår grupp och organisation.
Vi erbjuder bl a:
• En härlig arbetsmiljö och en stödjande företagskultur där dina idéer värdesätts
• Möjligheter till professionell utveckling
• Ett fint förmånspaket via din anställning hos oss
Frågor
Du är varmt välkommen med dina frågor till vår Privatchef Martin Andersson, 0511-281 67, martin.andersson@sparbankenskaraborg.se
, åter efter semester 18/8.
Titta gärna in på vår hemsida och Instagram-konto om du vill se mer av oss och vår vardag!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparbanken Skaraborg AB (publ)
(org.nr 516401-0141) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sparbanken Skaraborg, Kontakt
Elisabet Elfström 0511-28196,0725296296 Jobbnummer
9449090