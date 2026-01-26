Kundrådgivare, Lending & Advisory
2026-01-26
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
Brinner du för affärer och goda kundrelationer?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Arbeta proaktivt för att ge bästa service och rådgivning till våra kunder
Aktivt bidra till ökad kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och kontorets resultat
Arbeta självständigt med hela kundens ekonomi där bolån-, spara- pension- och försäkringsrådgivning ingår
Samarbeta med andra kollegor och avdelningar genom att slussa till rätt kompetens vid behov
Utvecklas vidare inom Swedbank - karriärvägarna inom banken är många och intern rörlighet uppmuntras för att bredda kompetens och personlig utveckling
I denna roll behöver du:
Ta egna initiativ, ha ett starkt driv och engagemang samt vilja att utvecklas
Vara målinriktad och aktivt arbeta med såväl egna som kontorets mål
Ha förmåga att arbeta strukturerat, effektivt och flexibelt
Vara proaktiv i alla kundmöten, skapa förtroende och hjälpa kunderna till en bra och stabil ekonomi
Vara en lagspelare som bjuder på dig själv och delar med dig av kunskaper och erfarenheter
Inneha Swedsec licens för rådgivning och bolån samt Försäkringsdistributionsrätt.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
• samarbeta med härliga kollegor som alla tar ansvar för att utveckla bankens resa framåt."
Vi arbetar med bokade kundmöten både fysiskt, via teams och inkommande telefoni. Vi söker dig som tar med dig arbetsglädje till jobbet. Du bidrar med hög servicenivå, initiativförmåga och självledarskap. Du tycker om att anta nya utmaningar och ser det som möjligheter att växa och utvecklas.
Teamet strävar mot gemensamma mål där varje individuell prestation är viktig för verksamhetens framgång. Därför vill jag att du är en lagspelare med ett starkt driv och ett engagemang som bidrar till goda affärer och nöjda kunder. Jag förväntar mig att du är öppen, enkel och omtänksam, bidrar med positiv energi och delar med dig av din kunskap och dina erfarenheter till gruppen.
Jag har stor tilltro till mina medarbetare och försöker skapa goda förutsättningar för att vi ska kunna prestera och leverera utifrån våra gemensamma mål. Tillsammans med oss kommer du arbeta i en miljö som präglas av glädje och delaktighet.
Varmt välkommen till oss! Moa Hultman, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-02-08.
Placeringsort: Knivsta
Rekryterande chef: Moa Hultman
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
