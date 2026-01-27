Kundrådgivare Kalix
Är du intresserad av kundmötet, att skapa kundnöjdhet och ge service i världsklass?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Erbjuda bästa möjliga bemötande och affärsmässig service till Swedbanks privat- och företagskunder.
Varierande arbetsuppgifter då vi jobbar både lokalt och nationellt.
Öka kundnöjdheten genom att jobba effektivt och proaktivt i varje kundmöte
Samarbeta med andra kollegor genom att vara proaktiv och engagerad i dina kundmöten genom att hitta lösningar och behov och bidra till gruppens välmående och resultat.
Utvecklas inom ett stort företag där karriärvägarna är många
I denna roll behöver du:
Vara social, flexibel, resultatinriktad och har lätt för att skapa förtroende i kundmötet
Engagemang och vilja att överträffa kundens förväntningar
Vara en lagspelare som har lätt för att samarbeta
Stort ansvarstagande och lösningsorienterat förhållningssätt
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
Som kundrådgivare inom Sales & Service jobbar du både lokalt och nationellt, på kontoret lokalt och i telefoni nationellt. Vi jobbar med service och strävar efter en hög kundnöjdhet i alla vår möten med såväl privatkunder som företagskunder. Vi förväntar oss att du levererar kundservice och affärer i toppklass och med kundnöjdhet i fokus. Du är Swedbanks ansikte utåt och en oerhört viktig del av vår verksamhet. Jennie Lindgren din framtida chef.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-02-13.
Placeringsort: Kalix
Rekryterande chef: Jennie Lindgren
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Så ansöker du
