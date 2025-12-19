Kundorienterad ÅVC-medarbetare, vikariat
Vill du inspirera människor till att göra hållbara och miljömedvetna val? Trivs du i ett
omväxlande, socialt och aktivt arbete? Brinner du för att ge ett kundbemötande utöver det
vanliga? Då skulle tjänsten som ÅVC-medarbetare hos oss på Hässleholm Miljö kunna vara något för dig, där vi nu söker en vikarie på cirka ett års tid.
Om rollen
Vad innebär det egentligen att vara ÅVC-medarbetare hos oss? Svar: Att vara det strålande leendet och den kunniga guiden för våra besökare. Du kommer inte bara att välkomna dem, utan också motivera dem att göra hållbara val för miljön. Du kommer att ingå i ett kompetent team som driver våra anläggningar före, under och efter våra öppettider för att skapa mervärde till våra kunder.
Varje dag är en ny chans att göra skillnad!
Din roll och dina arbetsuppgifter
Som ÅVC-medarbetare kommer du att arbeta på samtliga återvinningscentraler i kommunen och
tillsammans med dina kollegor vara ansiktet utåt för Hässleholm Miljö. Ditt största ansvarsområde är att välkomna, vägleda och inspirera våra besökare till att återvinna och återbruka.
Dagarna i denna roll är varierande och präglas av eget ansvar. Förutom att erbjuda service till våra
besökare ingår i arbetet att sköta anläggningen, sortera avfall som hamnat fel, hantera farligt avfall samt emellanåt viss enklare administration. Vi samarbetar över gränserna inom och utanför vårt affärsområde, varför vi gärna ser att du är en flexibel person som är öppen för varierande uppdrag.
Det här erbjuder vi dig
En värderingsstyrd arbetsplats där omtanke, tydlighet och framåtanda genomsyrar verksamheten.
Medarbetarskapet i centrum där alla bidrar till samhörighet, omsorg, respekt och lojalitet.
En roll som möjliggör att skapa förändring på riktigt, genom att inspirera våra besökare att göra bättre och mer miljömedvetna val.
Det här är du
En pigg och energisk person som är mån om att personer som besöker våra återvinningscentraler ska lämna med en positiv upplevelse. De sociala kontakterna ställer också krav på god talförmåga i svenska. För att du även ska kunna ta till dig av säkerhetsföreskrifter och instruktioner är även läsförståelse i svenska ett krav. Är du flerspråkig ser vi det som värdefullt i rollen! Det är viktigt att du trivs med att vara Hässleholm Miljös ansiktet utåt, där du bemöter kommuninvånare/besökare på ett trevligt, ödmjukt och informativt sätt.
Din bakgrund:
Vi ser gärna att du har en avslutad gymnasial utbildning
Du har tidigare erfarenhet av yrke som inneburit service och kundbemötande
Eftersom du behöver kunna ta dig till alla våra återvinningscentraler behöver du ha giltigt B-körkort och tillgång till bil
Meriterande är även om du har truck- och/eller hjullastarkort.
Villkor och ansökan
Arbetstid är förlagd enligt löpande schema, där arbete sker på vardagar, kvällar och helger.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att ha dig med på vårt team och göra skillnad tillsammans!
Det här är vi
Affärsområde Renhållning ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall i Hässleholm. I uppdraget ingår också att driva sex återvinningscentraler och att informera invånarna om avfallsfrågor. Vi ser till att insamling av avfall fungerar smidigt för både privatpersoner och företag, och att det är enkelt att återbruka och återvinna så mycket som möjligt. Vi vill också inspirera och förmedla kunskap, så att vi tillsammans kan lösa avfallsutmaningen här hemma.
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag - och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 430 miljoner kronor varje år.
Läs mer om oss på www.hassleholmmiljo.se.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss!
