Kundmottagare, Växjö
Bevego Byggplåt & Ventilation AB / Butikssäljarjobb / Växjö Visa alla butikssäljarjobb i Växjö
2026-02-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bevego Byggplåt & Ventilation AB i Växjö
, Vetlanda
, Hultsfred
, Kalmar
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Bevego är ett av Sveriges ledande grossistföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Vi söker nu en kundmottagare till vår filial i Växjö. Som Kundmottagare har du en väldigt viktig roll då du är filialens ansiktet utåt och den första att möte våra kunder. Du kommer att vara en del av ett engagerat team där ni tillsammans får möjligheten att påverka, utveckla och skapa resultat. Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med mycket goda möjligheter till en tillsvidarenanställning vid vikariatets slut. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vad gör du?
• Aktivt delta i filialens försäljning och aktiviteter
• Betjäna och serva hämtkunder
• Registrera och plocka kundorder till hämtkunder
• Kvittera kundorder
• Hantera returer
• Betjäna kunder och registrera kundorder per telefon vid behov (då säljpersonal är upptagna)
• Vid behov utföra arbete på lager
• Medverka till att det är "ordning & reda", städat och snyggt på filialen
• Hålla sig informerad om vad som händer i bolaget
• Samarbeta med övrig personal på filialen för att ge kunden bästa service.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. Du har tidigare erfarenhet av försäljning i butik, gärna mot verksamheter inom bygg. Du ser dig själv som en mål- och resultatorienterad person och har ett stort intresse för mötet med andra männsikor.
Du brinner för service och sätter alltid kunden först, du är anpassningsbar och flexibel samt har god förmåga att kunna hantera olika typer av personligheter. För att lyckas i rollen behöver du vara driven, prestigelös, socialt kompetent, serviceminded, framåt och initiativrik.
Struktur är något som du värderar högt och du trivs i en miljö med högt tempo. Arbetet kräver att du har en väldigt god kommunikationsförmåga där du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal såväl som skrift - fler språk är meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
• En arbetsplats certifierad som Top Employer Sweden & Europe - sju år i rad.
• Stöd från ett nätverk av kompetenta kollegor.
• En kultur som genomsyras av hållbarhet, kvalitet och långsiktighet.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Upplysningar lämnas av Platschef Kristoffer Askander på mail: kristoffer.askander@bevego.se
Vilka är Bevego
Bevego Byggplåt & Ventilation AB är ett svenskt grossistföretag med ca 440 anställda och en omsättning på 2,18 miljarder kronor. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder och är en del av Saint-Gobain Distribution Nordic AB. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bevego Byggplåt & Ventilation AB
(org.nr 556396-5713) Jobbnummer
9734900