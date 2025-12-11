Kundmottagare/Transportplanerare
2025-12-11
Vi expanderar och söker nu ytterligare en
Kundmottagare/Transportplanerare till vårt team i Arendal.
Har du sinne för service och ordning och reda, kan ha många bollar i luften och trivs i en miljö där det är full fart. Där det snackas truckar, maskiner, liftar och logistik?
Då är du den vi söker!
Truckpoolen är en ledande aktör inom uthyrning och service av truckar och liftar i Göteborgsregionen, vi är nu inne i en expansiv fas och söker därför nu ytterligare en Kundmottagare/Transportplanerare. Vi är ett jordnära och effektivt team som sätter kunden och kvaliteten i fokus. Vi utgår från våra lokaler i Arendal, där vi har både kontor, verkstad och lager. Truckpoolen har anor ända tillbaka till 1960-talet och är med det de äldsta kvarvarande truckbolag i Göteborgsregionen med en stor maskinpark med allt från litet till stort.
Truckpoolen går starkt framåt därför förstärker vi vårt Team med ytterligare en kundmottagare/Transportplanerare.
Som kundmottagare/transportplanerare blir ni ansiktet utåt och navet i vår dagliga verksamhet. Ni kommer att vara den första kontakten för våra kunder, både de som besöker oss fysiskt och de som ringer in. Rollen kräver att ni är flexibla och kan hantera varierande uppgifter i en fartfylld miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta emot besökare, svara i telefon och hantera e-postförfrågningar (gällande uthyrning, servicebokningar).
• Stötta sälj- och serviceavdelningen med administration, orderhantering, fakturering och bokningar.
• Agera länk mellan kunder, säljare och verkstadspersonal.
Vi söker dig som är en lagspelare med en stark servicekänsla. Du är positiv, lösningsorienterad och trivs när det är full fart.
• Erfarenhet: Du har erfarenhet från en liknande roll, transportplanerare, kundmottagare, maskinuthyrare eller liknande.
• Branschkännedom (Meriterande): Erfarenhet från maskin-, fordons- eller logistikbranschen är ett stort plus, men inget krav. Rätt inställning är viktigast.
• Färdigheter: Du är van vid att arbeta i olika system, har god datorvana och behärskar svenska flytande i tal och skrift (krav)
• Personlighet: Du är flexibel, noggrann och bidrar gärna med god energi till teamet.
Därför Ska Du Välja Oss:
Vi är ett stabilt företag som expanderar och erbjuder:
• En omväxlande och central roll där du får vara med och påverka.
• Ett härligt och stöttande team av kollegor.
• Möjligheter till utveckling inom företaget.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Är du vår nästa kollega?
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till andreas@truckpoolen.se
och märk mailet med Kundmottagare/Transportplanerare.
Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: andreas@truckpoolen.se Arbetsgivarens referens
(org.nr 556518-3893), http://truckpoolen.se
Godsgatan 16 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Körkort
