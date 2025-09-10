Kundmottagare Magnusson Bil AB
Vi söker en kundmottagare till vår bilverkstad
Vi växer tillsammans med våra samarbetspartner Mazda & Autoexperten och söker därför en serviceminded och driven kundmottagare som vill bli en del av vårt team.
I rollen som kundmottagare blir du en viktig länk mellan verkstad och kund. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:
• Boka in kunder för service och reparationer
• Planera och fördela arbetet till mekanikerna
• Hantera betalningar och beställningar av reservdelar
• Arbeta med garantiärenden och skadehantering, inklusive bedömning och kalkylering mot bolag
För att lyckas i rollen behöver du:
Tala och skriva obehindrat på svenska
Ha en känsla för service och ett genuint fokus på kundnöjdhet
Vi erbjuder en arbetsplats med härlig teamkänsla, utvecklingsmöjligheter och ett spännande samarbete med Mazda & Autoexperten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: andreas@magnussonbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronny Magnusson Bil AB
(org.nr 556216-8939)
Göteborgsvägen 98 (visa karta
)
445 55 SURTE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Magnusson Bil AB, Ronny Jobbnummer
9501002