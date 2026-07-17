Kundmottagare/ kundansvarig

Göteborgs Bilskadecenter AB / Kundservicejobb / Göteborg
2026-07-17


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Vi söker kundmottagare som skall ansvara för samtliga kundkontakter samt all hantering av våra kunder i samarbete med övrig organisation.
Du kommer att arbeta i vårat boknings och planeringssystem och ansvara för mottagning samt utlämning av bilar, telefonkontakt med kunder och bokningar av skadebesiktning.
Vidare tillkommer även administrativa delar kring dessa processer.

Meriterande om du:
har arbetat som kundmottagare i bilbranschen
har datorvana
besitter god förmåga att lära in nya system
har vana att hantera kunder fysiskt samt i telefon

Välkommen med en skriftlig ansökan till oss, antingen via post eller mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: arbeta@magno.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "100-16".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Göteborgs Bilskadecenter AB (org.nr 556678-3709)
Malmsjögatan 4 (visa karta)
415 05  GÖTEBORG

Jobbnummer
10005014

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