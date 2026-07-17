Kundmottagare/ kundansvarig
Göteborgs Bilskadecenter AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-07-17
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Vi söker kundmottagare som skall ansvara för samtliga kundkontakter samt all hantering av våra kunder i samarbete med övrig organisation.
Du kommer att arbeta i vårat boknings och planeringssystem och ansvara för mottagning samt utlämning av bilar, telefonkontakt med kunder och bokningar av skadebesiktning.
Vidare tillkommer även administrativa delar kring dessa processer.
Meriterande om du:
har arbetat som kundmottagare i bilbranschen
har datorvana
besitter god förmåga att lära in nya system
har vana att hantera kunder fysiskt samt i telefon
Välkommen med en skriftlig ansökan till oss, antingen via post eller mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: arbeta@magno.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "100-16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Bilskadecenter AB
(org.nr 556678-3709)
Malmsjögatan 4 (visa karta
)
415 05 GÖTEBORG Jobbnummer
10005014