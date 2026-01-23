Kundkommunikatör och kontorskoordinator
2026-01-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vi söker en serviceinriktad kundkommunikatör och kontorskoordinator
Rollen kännetecknas av nära samarbete, både internt inom organisationen och externt med våra bostads- och lokalhyresgäster samt entreprenörer. Vår verksamhet befinner sig i en kontinuerlig utvecklingsresa där arbetssätt och rutiner ständigt förbättras. Här spelar du en viktig roll i att skapa långsiktiga relationer och i att upprätthålla vår ambition om service i världsklass.
Vi söker dig som är initiativrik, självgående och som trivs i en föränderlig vardag.
Du blir en del av en organisation som präglas av samarbete, engagemang och utvecklingsfokus, där du bidrar till trygghet, förtroende och en positiv upplevelse för människor i din omgivning.
Arbetet som kundkommunikatör och kontorskoordinator delas av två personer ur vårt marknadsteam, och nu ska vi tillsätta en av tjänsterna.
Om verksamheten
Mannersons är ett familjebolag som under drygt 130 år varit en del av Linköpings utveckling. Idag är vi en stark lokal fastighetsägare med ett komplett utbud av både lokaler och lägenheter i alla storlekar. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva lägen i Linköping, Norrköping och Motala.
Vi är angelägna om att hålla en hög standard i våra fastigheter och erbjuda våra hyresgäster en marknadsledande service. Hos Mannersons får du stora möjligheter att styra över ditt eget arbete och förväntas samtidigt bidra aktivt till gemenskapen i vårt stolta team.

Dina arbetsuppgifter
I denna roll har du har huvudansvaret för serviceärenden, kommunikation i allmänna hyresgästfrågor, passersystem och nyckelhantering samt att medverka till att skapa en god arbetsmiljö på vårt kontor.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
ansvara för att utveckla företagets arbete med hyresgästservice
bemanna vårt kundcenter och fungera som första kontaktpunkt för besökare
administrera inkomna serviceanmälningar från våra hyresgäster
hantera den administrativa processen vid in- och avflytt från lägenheter och lokaler
ansvara för system och hantering av nycklar och passersystem för hyresgäster och entreprenörer
allmän hyresadministration och uppdatering av kunduppgifter
administrera underhållssystem, uppsägningar, trapphuslistor och parkeringar
ansvar för att hyra ut förråd, p-platser och garage
genomföra städbesiktningar och visningar av lägenheter
vara en central roll för att kontoret fungerar smidigt i vardagen, genom att koordinera beställningar, hålla ordning och reda mm
Då ni kommer att vara två personer som delar arbetsuppgifter och ansvar förväntas det och ställs höga krav på att ni tillsammans har ett bra samarbete och att ni utvecklar och planerar arbetet tillsammans.
Din profil och dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, eller som på annat sätt har förvärvat kompetenser som är relevanta för tjänsten och som passar in i Mannersons familjeföretagskultur. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en mycket god samarbetsförmåga, tar ansvar och arbetar strukturerat med planering och organisering. Du har lätt för att skapa förtroendefulla och långsiktiga relationer.
Du motiveras av att bygga relationer och är lyhörd för andra människors behov och förväntningar. Med din goda sociala kompetens och ditt engagemang bidrar du till att skapa en bättre vardag för både hyresgäster och kollegor.
Då du gör mycket utskick, skriver brev och på andra sätt förmedlar information till våra hyresgäster är det särskilt viktigt att du är en god kommunikatör.
Du har en stark drivkraft att kontinuerligt utveckla både dig själv och ditt arbetssätt. Nyfikenhet och förbättringsvilja präglar ditt arbetssätt, och du strävar efter att hitta smartare och mer effektiva lösningar.
Som person är du initiativtagande, ansvarstagande och prestigelös, med en god förmåga att strukturera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter.
Du har erfarenhet av administrativa system och digitala verktyg och rör dig obehindrat mellan olika plattformar och arbetsuppgifter under en varierad arbetsdag.
Information och ansökan
Sista ansökningsdag för tjänsten är 2026-02-27.
Du söker tjänsten genom att registrera din meritförteckning och ett personligt brev i vårt rekryteringsverktyg.
I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval och rekommenderar dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Eventuella frågor om tjänsten ställs till Uthyrnings- och Marknadschef Jessica Lundmark på 013-495 69 50.
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Emil Linnerman på 0760-21 46 21.
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
