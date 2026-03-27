Kundinformatör till X-trafik
X-trafik har som uppdrag att utveckla och samordna kollektivtrafiken i Region Gävleborg, för så många människor som möjligt, för en hållbar framtid. Avdelningen består av fem enheter. Enheten kund och försäljning har som främsta uppdrag att få fler människor att resa med kollektivtrafiken genom att förändra personers beteende. Inom enheten arbetar 18 medarbetare med kundservice, kommunikation, utveckling av köpkanaler, biljettadministration samt biljettkontroll.
Nu söker vi en driven kundinformatör till vårt kundcenter i Gävle för ett vikariat på 6 månader med goda möjligheter till förlängning. Kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Som kundinformatör är ingen dag den andra lik, du är X-trafiks ansikte utåt och blir en viktig kugge i vårt kundserviceteam. Du kommer att arbeta på kundcenter med att vägleda, hjälpa och informera kunder över disk i frågor som rör resor, trafik och biljetter. Vi befinner oss på en spännande resa där vi ständigt utvecklas i takt med samhället och hjälper våra kunder att navigera i den digitala utvecklingen.
Som kundinformatör hos oss kommer du bland annat att
• kartlägga kundens behov och föreslå anpassade lösningar samt vara behjälplig med att lotsa kunden genom nya möjligheter avseende reseplanering, biljettköp och digitala kanaler inklusive försäljning över disk
• hantera alla förekommande frågor, såsom önskemål, synpunkter, förbättringsförslag och reklamationer
• hantera övrig administration, dokumentation samt hantering av hittegods.
Kundcenter har öppet måndag till fredag mellan 08.00-18.00 samt lördagar klockan 10.00-13.00. Arbete varannan lördag förekommer utöver vardagar.
Hos oss får du
• en omväxlande vardag där du dagligen har spännande möten som gör skillnad
• ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, där du medverkar till ett hållbart samhälle
• arbeta i ett sammansvetsat team med god sammanhållning, här stöttar och hjälper vi varandra.
Vi är mån om dig som medarbetare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta med andra och som aktivt bidrar till ett gott samarbete. Du har ett genuint intresse av att hjälpa kunder och drivs av att alltid leverera det lilla extra i kundmötet. Eftersom dagarna varierar behöver du enkelt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter. Du är trygg i att fatta beslut även när situationen är utmanande och gör det snabbt och med eftertanke. Då rollen innebär mycket kundkontakt är det viktigt att du är lyhörd, tydlig och kommunikativ.
I rollen som kundinformatör ska du ha
• slutfört gymnasial utbildning
• erfarenhet av kvalificerat kundservicearbete i direktkontakt med kund
• goda datakunskaper och lätt kunna sätta dig in i tekniska system
• kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har kunskap i flera språk.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1006". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, X-trafik Kontakt
Therese Nilsson, Kund och försäljningschef therese.nilsson@regiongavleborg.se 070-340 35 57 Jobbnummer
