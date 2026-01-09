Kundhandläggare
Gästrike Vatten AB / Administratörsjobb / Gävle
Vi har världens viktigaste jobb - vi arbetar för hållbara samhällen. Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar!
Gästrike Vattens uppdrag är att underlätta människors vardag och bidra till en hållbar samhällsutveckling i våra fem ägarkommuner, Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.
Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor delaktighet och eget ansvar på en arbetsplats som genomsyras av ett stort engagemang.
Vi söker nu en Kundhandläggare till vårt team på Servicecenter.
Som kundhandläggare ingår du i Gästrike vattens Servicecenter där service står i fokus. Vi söker dig som är beredd på ett flexibelt och utmanande arbete som består av många komplexa frågor och arbetsuppgifter.
Du kommunicerar med våra kunder och säkerställer rätt information och vägledning i ett stort antal frågor. Rollen är varierande och utöver traditionella kundtjänstuppgifter förväntas du delta aktivt i enhetens utvecklingsarbete.
Dina främsta arbetsuppgifter är att hantera kundsupportärenden via telefon och e-post samt kundbesök. Du tar ansvar för ärendet från början till slut, med hjälp av dina kollegor. Du tar reda på svaren och förmedlar dessa till kunden på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Övriga arbetsuppgifter som ingår är tex;
• Fakturering och kravhantering
• Internt administrativt arbete
• Hantering och registrering av intern och extern post
• Delta i interna och externa möten/event där du representerar Servicecenter.Kvalifikationer
Vi söker dig med arbetslivserfarenhet och främst erfarenhet inom kundtjänst eller service där du är van vid många kundkontakter. Du har god administrativ och kommunikativ förmåga och kan utrycka dig väl i både tal och skrift. Du ska tycka om att arbeta med kunder med Gästrike Vattens uppdrag i fokus. Du är självgående, tar egna initiativ och kan sätta dig in i kundens skor genom att aktivt lyssna till kundens behov.
Du har B-körkort eftersom kundbesök och deltagande i event i våra 5 ägarkommuner kan ingå i tjänsten.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från ett CRM-system och har arbetat i offentlig verksamhet tidigare, meriterande om du även har erfarenhet från VA-branschen. Det är även en fördel om du har arbetat med fakturering och kravhantering.
Som person tycker du om att arbeta i grupp och kan samtidigt utföra dina arbetsuppgifter självständigt. Du utför dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt och kan snabbt sätta dig in i nya områden och kommunicera enkelt och tydligt både skriftligt och muntligt.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ser att du som person är serviceinriktad, kommunikativ och kan hantera olika uppgifter simultant.
ÖVRIGT
Observera att urval, intervjuer och tillsättning av tjänsten sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du skyddad identitet, kontakta ansvarig rekryterare för vidare instruktioner för ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Gästrike vatten
Tf chef Servicecenter
Petra Löfgren petra.lofgren@gastrikevatten.se 026-175153
