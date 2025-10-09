Kundfokuserad Field Service Commissioning Engineer Till Kuka
2025-10-09
Har du en passion för teknik och erfarenhet eller utbildning inom automation, mekatronik eller elinstallation? Vill du ha en arbetsgivare som inte bara värderar din kompetensutveckling, utan också stöttar dig i att uppnå dina karriärsmål? Se då hit!
KUKA är ett globalt automationsföretag med en omsättning på cirka 3,9 miljarder euro och cirka 15 000 anställda. Företaget har sitt huvudkontor i Augsburg, Tyskland. Som en av världens ledande leverantörer av intelligenta automationsrobotlösningar erbjuder KUKA kunderna allt de behöver på marknader som fordon, elektronik, metall & plast, konsumentvaror, e-handel/detaljhandel och hälsovård.
OM TJÄNSTEN:
Som Commissioning Engineer är ditt huvudsakliga uppdrag att utföra felsökning på KUKA's robotsystem ute hos kund samt driftsättning av robotsystemet och modifiering av robotprogram. I förlängningen kan det även ingå att utföra utbildning på robotsystem inför kund på KUKA's utbildningsanläggningar. Kunduppdragen är av varierande karaktär och längd och en sak är säker, ingen vecka blir den andra lik. Tillsammans med ditt team, som är passionerat och dedikerat till att uppfylla kundens behov, kommer du att arbeta hårt för att leverera högkvalitativ service och support.
Du arbetar självständigt med en servicebil samt de reservdelar och verktyg du kan tänkas behöva. Du ansvarar för dokumentation och rapporterar avslutade uppdrag för att kunden skall känna sig trygg under hela processen. Transparent kommunikation på en hög teknisk nivå är avgörande för att säkerställa ett smidigt arbete och hög kvalitet på resultatet. Som Commissioning Engineer ansvarar du för ärenden i hela Sverige, men främst södra halvan. Övernattning några gånger i veckan är därmed att förvänta.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Felsökning och åtgärdande av tekniska problem relaterade till installation och drift av robotsystem
• Installation och igångsättning av industrirobotar och automatiseringssystem hos kund
• Modifiering av befintliga robotprogram på kundutrustning
• Upprätthålla noggrann dokumentation och rapportera om fälttjänstaktiviteter
• Upprätthålla en hög nivå av kundnöjdhet genom att leverera högkvalitativ service och support
• Ingå i KUKAs tekniska support team och supportera tekniska produkter och tjänster
DU ERBJUDS:
• Marknadsmässiga löner
• Friskvårdsbidrag
• Individuell utvecklingsplan
• Årlig hälsokontroll
• Sociala aktiviteter inom företaget
• Arbetstidsförkortning
• Flexibel arbetstid
• Kollektivavtal (Teknikeravtalet)
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att vi på StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen och du får en anställning på KUKA. Tjänsten är på heltid och du kommer utgå från KUKAS kontor i Göteborg. Om du bor på annan ort går det bra att utgå hemifrån. Tjänsten förväntas starta omgående eller enligt överenskommelse.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en utbildning inom mekatronik, el, maskinteknik eller automation alternativt har arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig. För att lyckas i tjänsten som Commissioning Engineer ser vi att du har ett par års erfarenhet av service och/eller installation av maskin, robot eller fordon. Är du även van vid att arbeta på resande fot, är detta meriterande. Eftersom du kommer att kommunicera med både svensktalande och icke-svensktalande personer är det viktigt att du behärskar både svenska och engelska flytande.
Viktigt för tjänsten är:
• Att du har en utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig inom El/Mekatronik/Automation
• Att du innehar B-körkort och är öppen för att resa och övernatta i tjänsten
• Att du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
• Att du är en samarbetsvillig person som sätter kunden och dennes behov i fokus
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
