HR-partner till Svenska Röda Korset (föräldravikariat 11 månader)
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-21
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Röda Korset är världens största humanitära rörelse och finns i 191 länder. När katastrofen slår till är vi redan på plats för att hjälpa utsatta människor, inte minst tack vare 16 miljoner volontärer. Svenska Röda Korset driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta. Vi kämpar för att rädda liv, och ge hopp, överallt och varje dag. Oavsett i vilken roll du jobbar är du med och bidrar – i just din profession och genom handlingskraft och mod. Välkommen till vår värld!
Vill du göra skillnad och samtidigt utvecklas inom HR?
Svenska Röda Korset är en del av världens största humanitära nätverk med omkring 25 000 volontärer i fler än 300 lokalföreningar över hela Sverige. Nu söker vi en vikarie till en av våra HR-partners som ska vara föräldraledig. Vi söker dig som har erfarenhet som jämte din yrkeskompetens inom HR är samhällsengagerad och vill bidra till vårt viktiga uppdrag – att hjälpa människor i utsatthet och stärka medmänsklighet i samhället. Hos oss blir du del av ett dedikerat HR-team som arbetar nära verksamheten och gör skillnad varje dag.
Din roll
Du blir HR-partner för stödfunktionerna inom Svenska Röda Korset. Det innebär att du får ett helhetsansvar för HR-frågorna på två av våra avdelningar, Ekonomi och Stöd samt Generalsekreterarens stab. Du sitter i ledningsteamet för den större av dessa avdelningar, Ekonomi och Stöd, och bidrar både strategiskt och operativt. Arbetet omfattar hela HR-cykeln, alltifrån arbetsrättsliga frågor och fackliga förhandlingar till rekrytering, lönefrågor, arbetsmiljö, rehabilitering och organisationsutveckling. Då vi har gått igenom en organisationsövergripande omorganisation under våren kommer du som HR-partner även att bli involverad i viss förändringsledning när det gäller arbetssätt m m.
Utöver att fungera som HR-partner till stöd för två avdelningar kommer du att ha ett särskilt ansvar för att utveckla, implementera och följa upp processer, verktyg och arbetssätt inom rekrytering för hela organisationen. Det betyder inte att du ansvarar för eller håller i all rekrytering, men att du t ex är kontaktperson för vårt rekryteringssystem, håller annonsmallar och annat uppdaterat.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av brett och konsultativt HR-arbete.
Har en relevant högskoleutbildning.
Är handlingskraftig, trygg i din roll och van vid att prioritera.
Är nyfiken, modig och vågar utmana både dig själv och andra.
Har ett coachande och uppmuntrande arbetssätt – och gillar att samarbeta.
Delar Röda Korsets humanitära värderingar och grundprinciper.
Meriterande är om du har erfarenhet av rekryteringssystem som Grade Onecruiter och ReachMee.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete i en värderingsstyrd organisation där du gör skillnad för människor i utsatthet.
En arbetskultur som präglas av handlingskraft, medmänsklighet och lärande.
Ett nära, stöttande HR-team där samarbete och utveckling står i fokus.
Möjlighet att påverka och driva utveckling inom HR-området i en unik organisation.
Praktiskt
Tjänsten är på heltid och i första hand placerad i Stockholm. Vårt arbetsspråk är svenska. Start i slutet av september eller början på oktober. Vikariatet löper till och med sista september 2027. Vi vill vara transparenta med att våra löner inte kan mäta sig med den privata marknaden – men hos oss får du istället ett av Sveriges mest meningsfulla HR-uppdrag.
Rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdatum är 14 augusti 2026. Rekryteringsprocess innehåller onlinetester, intervjuer, bakgrundskontroll och referenstagning.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Ulrika Loinder, chef för enheten för Internationella HR-insatser, ulrika.loinder@redcross.se
Kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss finner du på vår webb: Information om att arbeta hos oss
Vi undanber oss samtal från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
Lindhagensgatan 126 (visa karta
)
104 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Röda Korset Kontakt
Rekryterare
Ulrika Loinder ulrika.loinder@redcross.se Jobbnummer
10008642