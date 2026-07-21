Systemspecialist inom biljettsystem
Avaron AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du en nyckelroll i en verksamhet där biljettsystem, e-handel och flera säljkanaler behöver fungera sömlöst varje dag. Organisationen har nyligen infört ett nytt biljettsystem och går nu från projekt till långsiktig förvaltning. Du kommer in i ett läge där stabil drift, smart administration och tydliga arbetssätt är avgörande för både verksamheten och upplevelsen för slutkunden.
Du blir en viktig länk mellan drift, kundnära team, IT och systemleverantör. Rollen passar dig som trivs nära affären, gillar problemlösning och vill bidra till att tekniken fungerar lika bra för interna användare som för kunden. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera systemförvaltning, support och förbättringsarbete i en verksamhetskritisk miljö.
ArbetsuppgifterDu arbetar med förvaltning och support av biljettsystemet iTicket.
Du stöttar interna användare inom drift, gästservice, kundservice och närliggande funktioner i frågor kopplade till systemet.
Du hjälper teamet med produktadministration och produktuppsättningar i olika säljflöden och kanaler.
Du samverkar med redovisning för att bidra till korrekt ekonomisk uppföljning.
Du ansvarar för ärendehantering mot systemleverantören Visit Group och följer upp frågor tillsammans med relevanta parter.
Du dokumenterar produktuppsättningar, processer, lösningar och användarmanualer på ett tydligt och användbart sätt.
Du samarbetar nära teknisk produktägare, projektorganisation och leverantör samtidigt som du driver ditt arbete självständigt.
KravMinst 4 års erfarenhet av liknande uppdrag.
Kunskap om systemadministration, gärna inom biljettsystem, e-handelssystem, PIM, kassasystem eller andra system med stora volymer av transaktioner mot en konsumentmålgrupp.
Erfarenhet av att kommunicera med leverantör och systemutvecklarteam.
Erfarenhet av kravställning på system.
Erfarenhet av att hantera supportärenden.
Förmåga att dokumentera lösningar, processer och användarmanualer.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
MeriterandeTidigare erfarenhet av Visit Groups iTicket och Citibreak.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8104556-2110585". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
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411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
10008655